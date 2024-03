Qué hay detrás del desastroso debut de Marini con Honda en Qatar

El cronómetro no es influenciable y no miente, y el retroceso experimentado por Luca Marini en Losail es incuestionable. El pasado mes de noviembre, en su penúltima carrera sobre una Ducati, se adjudicó la pole position, con un tiempo de 1m 51,7 segundos. El sábado pasado, en su estreno oficial como piloto de HRC, Marini no pudo pasar de la primera criba de la cronometrada (Q1). Ese tiempo le colocó en la penúltima plaza de la parrilla. Su tiempo en la Q1 fue de 1m 52,9 segundos, esto es, 1,2 segundos más lento del que le valió para situarse al frente del pelotón en aquella penúltima prueba del año pasado. Esa diferencia aún gana más relevancia si tenemos en cuenta que, en esos cuatro meses, la mayoría de sus rivales rebajaron sus registros. Jorge Martín, por ejemplo, le ganó un segundo a su tiempo en el giro que le llevó hasta la primera pole del curso. Pecco Bagnaia mejoró 1,1 segundos y Brad Binder, 1,8.

Marini terminó el último en la carrera al sprint, a más de 25 segundos del ganador (Martín), e incluso fue superado por Franco Morbidelli, que llegó a Losail sin haber podido completar un kilómetro en la pretemporada, como consecuencia del accidente que sufrió en Portimão. El domingo, el de Honda cruzó la meta solo por detrás de Jack Miller, a más de 42 segundos de Bagnaia, el vencedor. Eso significa que el corredor de Pesaro rodo a una media de dos segundos por vuelta más lento que su colega de la academia VR46. Joan Mir, el otro integrante del equipo oficial de Honda, le superó en todas las fases del fin de semana, aunque el indicativo más claro de ellos fueron los 23,8 segundos de ventaja que le sacó el mallorquín el domingo. Eso es más de un segundo por giro.

Nada más terminar, Marini afirmó haber tenido un "pequeño problema técnico" que todavía le hizo las cosas un poco más difíciles, aunque también puntualizó que, sin ese contratiempo tampoco habría podido hacer mucho más. "De todas formas, sin ese problema no habría podido luchar por las posiciones en las que se movió mi compañero (13º)", reconoció el recién llegado a Honda.

Luca Marini, Repsol Honda, habla con Alberto Puig, team manager de HRC, antes de la carrera de Qatar Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sobre ese "problema" aún le complicó más la vida a Marini, Motorsport.com entiende que tuvo que ver con la gestión de los distintos mapas electrónicos de la RC213V, fruto de los momentos de desconcierto que se vivieron en los instantes previos de la salida, retrasada por un fallo en la moto de Raúl Fernández. De cualquier forma, ese fallo en la configuración del prototipo del #10 no enmascara el evidente retraso en el proceso de adaptación a la Honda del hermano de Valentino Rossi. De hecho, y según ha podido saber Motorsport.com, HRC consideró oportuno que Marini se desplazara hasta Jerez este miércoles, donde la estructura de pruebas de la marca del ala dorada rodaba con Stefan Bradl, con el único objetivo de que acumulara tantos kilómetros como fuera posible.

Para Marini, este debut con Honda no fue nada más que la confirmación de la bofetada de realidad que se había llevado unas semanas antes, en el último ensayo de pretemporada que también se celebró en Losail. Allí fue cuando toda esa ilusión y optimismo que acompañaron al chico desde que se subió por primera vez a la Honda, en Valencia, comenzaron a convertirse en preocupación por la cercanía del comienzo del campeonato.

Honda anda metida en un proceso de renovación que está teniendo una afectación evidente en su taller de fábrica. El Gran Premio de Qatar contempló el debut de Taichi Honda, nuevo director general, en sustitución de Tetsuhiro Kuwata, que le hico de cicerone. "En el test de Qatar, Luca se dio cuenta de lo complicada que es la situación. Hay pilotos que tardan más que otros en entender que las dinámicas, en Honda, no son tan fáciles de cambiar como se puede pensar desde fuera. Y él, como es muy listo, lo ha pillado en un par de meses", reconoce a quien escribe estas líneas una fuente que sale del garaje de Honda. "De hecho, HRC fue muy honesta con él cuando le fichamos. Le preguntamos si estaba seguro, porque no iba a serle fácil. Y él nos contestó que le hacía mucha ilusión”, prosigue esta voz autorizada, antes de remachar: "Eso sí, lo que también tiene claro es que se está poniendo todo lo que está en nuestras manos para salir de esta situación lo antes posible". Si analizamos el despliegue de la compañía japonesa en Losail, eso parece ser verdad.

A Doha no solo se desplazaron los miembros de los equipos de Marini y Mir, sino que también viajó la estructura de pruebas, que llegó directamente desde Jerez, donde Bradl había estado completando unos ensayos. La intención era poder incorporar alguna de las piezas que estuvo probando el alemán y que, al parecer, le gustaron. De todas ellas destacó una llanta trasera que se dio a probar a Zarco, que la utilizó en el entrenamiento del sábado por la mañana, el que configuró el corte entre la Q1 y la Q2. Esa llanta, que no terminó de satisfacer al francés del LCR al provocarle unas incómodas vibraciones, la fabrica Marchesini, un suministrador distinto al que emplean, por contrato, las RC213V de Marini y Mir (OZ). Eso hace imposible que el italiano y el mallorquín puedan probar ese componente. Al menos por el momento, dado que en Honda parecen decididos a salir del pozo en el que andan metidos, aunque eso implique romper alguna de las alianzas todavía vigentes.