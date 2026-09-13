Aldeguer: "He recuperado las buenas sensaciones a final de carrera"

Fermín Aldeguer partía en una magnífica posición en el Gran Premio de San Marino de MotoGP, desde la tercera plaza de la parrilla. El murciano era consciente de que defender su lugar sería complicado, habida cuenta de lo que se vio el sábado en la sprint. Pero, con todo, acabó la prueba principal del fin de semana cuarto, y muy cerca del podio.

El de La Ñora no pudo resistir los primeros envites, viéndose superado por Jorge Martín, Alex Márquez y Pedro Acosta. Pero después, se aprovechó de la caída de Marco Bezzecchi, controló lo que tenía detrás de él y finalmente volvió a superar a 'Martinator'.

El de Aprilia, que llegaba a Misano como líder de la general y se marcha segundo, empatado a puntos con el ganador de la carrera, Marc Márquez, se vio aquejado de un problema de síndrome compartimental, en el brazo derecho. Así, Aldeguer le superó holgadamente, por 8 segundos en meta, y terminó a menos de 4 del podio, esto es, de Acosta.

En declaraciones a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, Aldeguer se mostró satisfecho con el resultado y el trabajo realizado: "Creo que tenemos que estar contentos y, desde luego, el podio estuvo cerca, y habría sido mucho mejor. Pero, de cualquier forma, creo que hicimos un muy buen trabajo durante todo el fin de semana".

Fermín Aldeguer, Gresini Racing Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

"Cumplimos muchos de nuestros objetivos en la clasificación, y también recuperamos las buenas sensaciones en la última parte de la carrera. Sabemos dónde estamos sufriendo más. Así que buenas sensaciones", siguió.

Al español, que fue parte del primer sextete (al ocupar el Top 6) de la historia del motociclismo nacional en MotoGP, también le preguntaron por su físico, puesto que sigue recuperándose de lo que le pasó en invierno y en Assen.

"Para ser sincero, fue difícil gestionar el físico durante todo el fin de semana. Al final tuve que hacerlo un poco [como pude]. Sufrí solo un poco con la pierna, en el brazo derecho, pero como otros pilotos, el tema de mis lesiones va en general bastante bien. Si pasamos este fin de semana así, en Austria seguro que será mejor", cerró, pensando en la próxima carrera.