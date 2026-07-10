Dani Holgado: "Cuando salió la oportunidad de Gresini no me lo pensé dos veces, es donde quería ir"

No serán pocos los pilotos que subirán desde Moto2 al Mundial de MotoGP en la temporada 2027, y para encontrar a dos de ellos hay que ir al garaje del Aspar Team. La prolífica escudería del mítico campeón hará promocionar a David Alonso, aún por determinar si al LCR o al equipo oficial de Honda, y también a Dani Holgado.

Hace unos días, el equipo Gresini confirmó el fichaje del joven talento español, subcampeón del mundo de Moto3 en 2024, y sexto clasificado en Moto2 2025, en su año de 'rookie' tras una espectacular adaptación en la categoría intermedia, en la que consiguió victorias y podios en la segunda mitad del curso.

Semejante actuación le abrió las puertas de la categoría reina de par en par, y finalmente se decantó por Gresini, antes de afrontar un curso 2026 que le está resultando más complicado, al pasar por más problemas en las últimas carreras. Pero el valenciano ya había hecho su trabajo, convenciendo para tener una oportunidad en MotoGP, y ahora buscará seguir trabajando para despedirse de la clase intermedia con el mejor sabor de boca posible, y preparado al máximo.

Este jueves, en su llegada a Sachsenring para el GP de Alemania, última cita previa al parón veraniego, Holgado pudo analizar su fichaje por Gresini para DAZN. El de Sant Vicent del Raspeig abordó, primeramente, la alegría que le produce este movimiento, por el que ha luchado toda su vida.

"Estoy muy feliz. Ser piloto de MotoGP es un sueño hecho realidad. La verdad es que ha sido una sorpresa para mí, porque es el sueño de toda una vida, luchando junto a mis padres y mi familia. Tengo muchas ganas de eso, pero también de Moto2. Estamos en el presente, los pies en el suelo, porque queda mucho por hacer en Moto2, por aprender y crecer, así que vamos a por otro fin de semana, a ver si podemos seguir dando pasos adelante", empezó diciendo.

El #96 tenía varias ofertas, pero tuvo claro que la de Gresini era la que más le motivaba y deseaba: "Sí que es verdad que, cuando estuvimos negociando para subir a MotoGP, hace ya tiempo, mi decisión fue clara. A la que tuvimos la oportunidad de ir a Gresini, no me lo pensé dos veces. Se lo dije así a Pol Espargaró [su mánager], 'yo quiero ir allí, vamos a hacer lo que podamos para ir'. Y la verdad es que el equipo nos lo puso muy fácil. Ellos también confiaban mucho en mí, y todo fue fácil, las conversaciones fueron fluidas".

Holgado ficha por Gresini

"También estoy muy contento porque eso me transmite mucha confianza, por parte suya. Confiaron siempre en mí desde el primer momento. Yo tengo muchas ganas también de trabajar con ellos, pero ahora estoy en Moto2, y también quiero crecer en la categoría", siguió.

Cuestionado sobre por cómo han sido las últimas carreras sabiendo que iba a subir a MotoGP, y cómo serán las siguientes, Holgado detalló: "Lo sabía ya desde hace tiempo, hace ya bastante. Y lo he llevado bastante bien. Lo más difícil ya lo he hecho en ese sentido, que era firmar. Así que ahora ya mi foco está completamente en Moto2. ¿Tengo presión extra? No creo, todo lo contrario, estoy súper relajado. Sobre todo disfrutando e intentando dar el máximo".

"A partir de ahora, las siguientes carreras, no tengo que demostrar nada a nadie, me lo tengo que demostrar a mí. Tengo que intentar sacar la mejor versión de mí mismo, y tengo mucho trabajo por hacer de aquí en adelante. Estoy con mucha motivación por MotoGP, y eso también me ayuda a seguir aprendiendo y seguir trabajando. Porque el trabajo también me ha dado esto. Saber que si trabajas bien, te centras en ti y lo das todo, pues las cosas llegan. Voy a seguir con mi misma forma de pensar", continuó.

De cara a cómo quiere despedirse de Moto2 y de Aspar, Holgado lo tiene claro: "El objetivo es claro, darlo todo hasta el final, hasta la última carrera. Me quiero despedir de la categoría, y sobre todo de mi fantástico equipo, de la mejor manera posible. Qué mejor que irse luchando por victorias, celebrando momentos bonitos junto a ellos... Lo tengo muy claro: tengo que estar muy pendiente de mí".

"Ahora mismo, mis rivales están un pasito por delante de mí. Lo están demostrando en los últimos fines de semana. Yo estoy intentando aprender lo máximo de ellos, viendo dónde me falta para intentar aplicarlo. Porque creo que el potencial del equipo está. El mío está pero falta pulirlo. Estoy consistente, pero Top 5, Top 6, me falta dar otro pasito para luchar por podios y victorias. Intento quitarme pensamientos externos, y yo voy a por todas", cerró.