Viñales: "KTM me envió un contrato, lo firmé y dos semanas después me dijeron que no era válido"
Maverick Viñales explicó este jueves en Sachsenring que tras firmar la renovación con KTM, el fabricante austríaco lo anuló, y que ahora se siente "fuera de este mundo" de MotoGP.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
El final de Maverick Viñales en MotoGP parece estar escrito, y más después de que el corredor español, asegurara este jueves en Sachsenring, donde este fin de semana se celebra el GP de Alemania, que se siente "fuera de este mundo", en referencia a MotoGP, ya que tras firmar la renovación con KTM, el fabricante "anuló" el acuerdo.
Con la parrilla de MotoGP casi completada, solo resta conocer los dos pilotos que formarán la alineación del equipo Tech3, satélite de KTM, en el que actualmente corren Enea Bastianini y el propio Viñales.
Ya en Assen, hace dos semanas, Maverick admitió que "no haber sido convocado para el test de Brno deja claro que no voy a seguir con KTM", un pronóstico que este jueves confirmó plenamente, al admitir que las conversaciones con el equipo son inexistentes.
"Ya no. No voy a hablar con ellos. Creo que la semana pasada fueron los últimos términos. Así que después de eso, obviamente no hablo más", dijo.
Sobre sus planes de futuro, descartó seguir en MotoGP, donde realmente no hay más espacios libres. "No lo sé. Creo que en la moto hice todo lo que pude".
"Obviamente, puede que haya buenas oportunidades o no. No lo sé. Ni siquiera las busco", en otras categorías.
"Quizás quiero competir y disfrutar de las carreras. Pero en este momento, no busco nada. Busco unas vacaciones increíbles".
Como es lógico, los medios presentes siguieron insistiendo en el tema.
"Después de Montmeló, por lo que se publicó, sabía que Fabio Di Giannantonio iba a ocupar mi puesto", explica.
"Así que se lo pregunté a KTM y luego ellos cuando llegué a Mugello (31 de mayo), me enviaron un contrato. Digamos que, me lo enviaron al correo electrónico. Y lo firmé", sigue Mack.
Contrato contras sus intereses
"Vale, la verdad es que no era nada bueno (el contrato). Pero en cualquier caso, quería competir. Realmente creo en los ingenieros de KTM. Por eso, aunque fuera en contra de mis intereses, firmé", continua explicando.
"Y dos semanas después, me dijeron que no era válido. ¿Qué se puede esperar después de eso?", se pregunta el catalán.
"No quiero quedarme aquí. No se lo tomaron en serio. Por eso, me siento fuera del mundo del motociclismo".
"El problema es que, para mí, es difícil meter todas las motos en el mismo círculo. Porque me encanta competir, me encanta el motocross. Me encantaría, quizás en el futuro, participar en otras carreras. La última vez estuve viendo a Jack Miller en las Ocho Horas de Suzuka, me pareció muy divertido. Así que sí, me gustaría hacer algo diferente. Pero ahora mismo, por el momento, me siento fuera de este mundo. Así que no creo que continúe", finalizó el chico de Roses.
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