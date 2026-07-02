OFICIAL: Dani Holgado ficha por Gresini para subir a MotoGP en 2027

Dani Holgado se convertirá en piloto de MotoGP en la temporada 2027. El piloto español, actual corredor del Aspar Team en el Mundial de Moto2, dará el salto a la categoría reina el próximo curso con el equipo Gresini, según ha confirmado la escuadra dirigida por Nadia Padovani en un comunicado.

A primera hora de la mañana, la escudería satélite de Ducati ha confirmado en sus redes sociales la llegada del corredor nacido en Sant Vicent del Raspeig (Alicante). En el post, Gresini, que siempre suele hacer referencias cinéfilas o seriéfilas, le ha dado la bienvenida con el sobrenombre de 'Young Holgado', imitando a la serie 'Young Sheldon' del popular personaje Sheldon Cooper, de 'The Big Bang Theory'.

La llegada de Holgado a Gresini era otro de los secretos a voces del mercado de fichajes de MotoGP, en el que los anuncios se van sucediendo en las últimas semanas, tras la firma del 'Pacto de la Concordia' entre campeonato y fabricantes. El equipo italiano y el joven talento español habían llegado a un acuerdo hace meses, y la llegada del #27 a la clase de las motos pesadas se daba por hecha.

Holgado ya despuntó en el Mundial de Moto3. En su segundo año, 2023, ya consiguió victorias y podios con las motos pequeñas, y en 2024 fue subcampeón del mundo, por detrás de un imponente David Alonso, que destrozó los libros de récords, incluso de Valentino Rossi en la época de 125cc.

El alicantino y el hispano-colombiano, pupilos de Jorge Martínez 'Aspar', ficharon por su estructura para formar un equipazo en Moto2 en 2025. Y se dio la circunstancia de que, en este caso, Holgado se adaptó mejor que Alonso desde el principio a la categoría pequeña. A su buen comienzo le siguió una gran segunda mitad de temporada, con victorias en Montmeló y Japón y podios en Austria, Misano y Valencia, además de varios cuartos puestos.

Su pasado año le puso en el radar de MotoGP y de Ducati, y finalmente Gresini optó por dar el paso de ficharle, por más que su 2026 esté resultando algo más complicado. Tras empezar el año con un tercer puesto en Tailandia y una victoria en Brasil, Holgado ha tenido carreras más difíciles, y marcha sexto de la general. Pero su puesto para 2027 estaba, con justicia, ya asegurado.

Gresini no ha anunciado aún a su segundo piloto, pero será Joan Mir, procedente de Honda. Respecto a su pareja actual, Alex Márquez recalará en KTM para convertirse en piloto oficial, y Fermín Aldeguer, con contrato de fábrica de Ducati, pasará al VR46.