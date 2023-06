Bautista, contento tras probar la Ducati MotoGP: "Me esperaba peor"

Álvaro Bautista completó la primera de las dos jornadas de test que hará en el circuito Marco Simoncelli de Misano con la Ducati Desmosedici de MotoGP, y las sensaciones fueron muy buenas, como explicó durante la prueba.

En declaraciones tras una de las varias tandas que hizo esta mañana hasta las 13:00h del mediodía, Álvaro Bautista explicó que las conclusiones fueron muy buenas tras no haberse subido a una MotoGP desde su última temporada en el mundial, en 2018.

"Estoy muy feliz de pilotar otra vez esta moto, fue impresionante ver la diferencia entre las MotoGP y las superbikes. La verdad es que fue bastante bien", resumió. "Desde el principio he encontrado buen feeling con la moto. Eran casi cinco años que no conducía una MotoGP, y ha cambiado mucho, el poco recuerdo que me quedaba de aquellas motos, ahora mismo con tanta aerodinámica, tantos dispositivos, electrónica, frenos etc esos recuerdos quedan lejos".

Ahondando más en lo distintas que son la MotoGP y la moto del WorldSBK, el de Talavera de la Reina detalló: "Me he encontrado bastante bien, bastante cómodo, sobre todo encontrando cada vez más las sensaciones, cómo conducir este tipo de moto que es súper distinto de la superbike. Es una moto mucho más rígida, mucho más potente, los frenos frenan de otra manera, el cambio también es totalmente distinto, entonces es todo muy distinto, y se trataba de entender lo que pasa".

"Y también trabajando de cara a la ergonomía, a mi posición en la moto. Es una moto un poco grande en comparación con la superbike, sobre todo en el asiento en la parte del depósito. Yo como soy chiquitito, en la superbike lo tengo hecho más pequeñito, más a mí tamaño".

Mañana el piloto español de nuevo volverá a ponerse a los mandos de la Ducati decorada con los colores del Aruba.IT Ducati, su equipo en el mundial de superbikes: "Creo que tenemos algunas ideas que, si funcionan, iríamos el miércoles con ello e ir cómodo pilotando en la moto, que al final es el objetivo, encontrar una buena posición para poder disfrutar y poder rodar cómodo y buscando poquito a poco entender mejor cómo conducir estas motos".

Bautista admite que esperaba encontrarse peor, pero la Ducati permite una rápida adaptación y disfrutó desde las primeras vueltas: "Hace tiempo que no cogía una GP. Sinceramente me esperaba un poco peor, pero es una moto que de primeras te da bastante confianza, me he encontrado a gusto desde el principio, y al final cuando empiezas a ir más rápido empiezas a entender lo que necesita esta moto para ir un poco más rápido, o cómo hacer las curvas, cómo frenar, cómo acelerar... un poco todo. Es bastante distinto".

"La estabilidad que tiene esta moto... digamos que el feeling te cuesta un poco encontrarlo, porque es más rígida, tienes menos información y te tienes que ir fiando poco a poco".

Desde el equipo siempre han aclarado que se trata de un test para divertirse, como premio tras haber sido campeón del mundo de superbikes el pasado año, y Bautista asegura que el foco principal está puesto en la siguiente ronda de ese campeonato, en Donington Park entre el 30 de junio y el 2 de julio.

"El objetivo es ir poquito a poco, y encontrar no el límite, porque no estamos aquí para arriesgar nada, nuestro objetivo es claramente seguir con el buen feeling que tenemos en superbikes, sobre todo porque en semana y media tenemos la cita de Donnington. Por lo tanto, este test es simplemente eso, ir lo más rápido posible y sobre todo disfrutar sin buscar nada loco".

No se descarta que, tras este test y siempre que haya concluido (y de manera feliz) el mundial 2023 del WorldSBK que ahora mismo lidera por 86 puntos sobre Toprak Razgatlioglu, Bautista dispute una carrera de MotoGP como wildcard. Y mientras que el pasado mes de abril lo negaba, ahora su respuesta ante esa pregunta no cierra las puertas del todo.

"Hay mucha expectación, incluso más que cuando corría en MotoGP, pero bueno, es la situación que hay ahora. Y la verdad es que no tengo nada más en la mente. Simplemente en toda mi carrera en MotoGP no he tenido la oportunidad de estar en un equipo oficial en el momento adecuado y mira, ahora tengo un test que Ducati está al 100% para que yo pueda disfrutar y pueda dar lo mejor de mí y disfrutarlo y esto no lo he tenido nunca".

"Más allá no hay nada, estoy disfrutando estos dos días, vamos a seguir con este disfrute, este trabajo, y ya está. El próximo objetivo es Donington [en WorldSBK], que es donde realmente tenemos que ir a por todas. Aquí claramente no tenemos que arriesgar, simplemente disfrutar el momento y ya está, no hay un 'mañana' todavía", concluyó.

El miércoles, nueva oportunidad para ese disfrute. Solo por recordar, en 2018 mientras era piloto del equipo Ángel Nieto, tuvo que sustituir en Phillip Island al lesionado Jorge Lorenzo y logró quedarse a las puertas del podio...