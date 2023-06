Marc Márquez regresa a MotoGP en Assen tras su odisea en Alemania

El piloto español de Honda decidió no formar parte del GP de Alemania después de sufrir cinco caídas en Sachsenring, la última de ellas provocándole una pequeña fractura en la mano.

Sin embargo, volverá a la competición este fin de semana en Assen con la esperanza de "dejar atrás el duro fin de semana de Alemania" después de lo que Honda calificó como una cita "dolorosa".

Iker Lecuona le acompañará en el equipo oficial de Honda, sustituyendo al lesionado Joan Mir.

En un comunicado de prensa previo al fin de semana, Márquez dijo: "Llego a Assen con ganas de dejar atrás el duro fin de semana de Alemania".

"Tenemos una carrera más antes del parón de verano y el objetivo es recoger muchos datos útiles para que los ingenieros puedan trabajar en las próximas semanas".

"Este es el enfoque para el fin de semana, tenemos que mantener la calma y afrontar el fin de semana con un plan claro".

Márquez ha ganado dos veces en Assen en la categoría reina -en 2014 y 2018- y solo ha terminado fuera del podio una vez, en 2021, en la que fue su última visita al trazado holandés.

Horarios para el fin de semana: Horarios del GP de Holanda de MotoGP 2023 en Assen y cómo verlo

El accidentado fin de semana del piloto de Cervera en Alemania comenzó cuando se cayó en la FP2 buscando un tiempo para entrar en la Q2 y se llevó por delante a Johann Zarco que salía del pitlane.

Ambos pilotos resultaron ilesos en el incidente, pero se enzarzaron en un cruce de declaraciones en el que Marc Márquez culpó a Zarco de lo ocurrido.

Ya en la jornada del sábado, Márquez se cayó otras tres veces en las dos sesiones clasificatorias, lo que le dejó séptimo para la parrilla de salida.

Tras rodar en la quinta posición de la carrera al sprint de 15 vueltas ese mismo día, varias advertencias en su Honda le hicieron retroceder y finalmente cayó hasta la 11ª posición.

Más tarde explicó que los riesgos que estaba tomando no justificaban los resultados, dadas las caídas que ya había tenido. Y el domingo por la mañana, en el Warm Up de 10 minutos, Márquez sufrió su quinta caída del fin de semana en Alemania al salir despedido de su Honda en la curva 6, detonante para su decisión de no correr la carrera principal unas horas más tarde.

LCR Honda tampoco podrá contar con Alex Rins, que sufrió una fractura en la pierna derecha en una caída durante la carrera al sprint del Gran Premio de Italia de MotoGP en Mugello. El expiloto de Suzuki será sustituido por el piloto probador de Honda, Stefan Bradl.