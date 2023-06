Nakagami sintió miedo por la caída de Márquez en el Warm Up de Alemania

Marc Márquez tuvo un fin de semana nefasto en Sachsenring, cayéndose hasta cinco veces, la última de ellas en el Warm Up del domingo, cuando sufrió una pequeña fractura en el pulgar. El ocho veces campeón del mundo decidió voluntariamente no participar en la carrera del domingo, dejando a Takaaki Nakagami como único piloto de Honda en la parrilla.

Siguiendo al español en el momento en que se fue al suelo en el corto entrenamiento dominical, el nipón dice que Márquez "no estaba forzando" y que se quedó asustado por el incidente.

"Un fin de semana muy duro", empezó diciendo Nakagami. "Desafortunadamente, después del Warm Up, sólo había un piloto en Honda. Yo estaba detrás de Marc y vi esa desagradable caída. Desde atrás, se ve... Quiero decir, que no estaba forzando. No perdió el vértice, se veía bien".

"Perdió la parte trasera de alguna manera. Tuvo un gran highside. Cuando vi esto, honestamente me asusté porque es la misma moto [que la suya] y un par de veces tuve la misma sensación. Afortunadamente, no he tenido un highside, pero un par de veces he estado cerca", añadió el del Team LCR.

Nakagami acabó la carrera del domingo en 14ª posición tras haber terminado la sprint 17º. Dadas las limitaciones de la Honda de 2023, Nakagami dijo que "no podía pilotar mejor" y ahora confía en que HRC traiga actualizaciones tras el parón veraniego para intentar mejorar la situación.

"Es difícil de decir, pero el fin de semana no pudimos encontrar ninguna solución", añadió. "Estamos bastante lejos de donde queremos estar y la diferencia es enorme. Pero no he podido pilotar mejor, porque el problema es que iba lento, pero el límite está ahí".

"Sentía que la parte delantera siempre se cerraba, la trasera es realmente inestable, y la moto siempre se mueve, tiembla, y es difícil seguir empujando. Tengo que dar un paso atrás y al menos terminar las carreras. Sé que esto es importante para mí y para Honda, ¡porque si me lesiono no hay nadie en la parrilla!", continuó.

"Así que, al menos, tengo que darles algunos datos para ayudarles en su desarrollo. Entienden cuál es el problema, dónde tienen que mejorar. No tenemos tiempo para Assen, pero después del parón veraniego creemos que traerán algo para ayudar", finalizó.