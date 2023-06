Zarco casi se cae en Alemania... ¡pensando que se caían los líderes!

Johann Zarco se encontró en la tercera posición del Gran Premio de Alemania, disputado el pasado domingo en Sachsenring, después de que Brad Binder se fuera al suelo en la vuelta 19. Demasiado lejos del dúo de cabeza formado por Jorge Martín y Pecco Bagnaia como para alcanzarles, el francés consiguió aumentar la diferencia con las Ducati del Mooney VR46 que le perseguían por detrás.

Sin embargo, en la curva 1 de la última vuelta el galo tuvo un gran susto con el tren delantero en la frenada y estuvo a punto de caerse. Según dijo después de la carrera, el susto se debió a que pudo ver a los dos primeros por el rabillo del ojo y pensó brevemente que podrían enredarse entre ellos, lo que le habría dado su primera victoria en MotoGP.

"Quería mantener la diferencia con Marco Bezzecchi y la diferencia era mínima", explicó. "Cuando frené, vi que algo se movía en la primera curva, y pensé que los dos primeros estaban luchando y en ese momento pensé que quizás uno de ellos se había caído. Y mientras pensaba en eso, casi me caigo yo mismo".

"Me asusté mucho porque podía salvarlo, pero al intentar frenar me fui bastante largo. He comprobado que Bezzecchi todavía no estaba allí, pero al irme largo en esa curva, en la 3 tuve otro susto porque los neumáticos estaban un poco sucios en el lado derecho. Mi última vuelta fue un 1:23.4, casi dos segundos más lento que los primeros".

El tercer puesto en Sachsenring supuso el quinto podio de Zarco en la temporada 2023, contando tanto carreras al sprint como pruebas largas, lo que le sitúa cuarto en la clasificación. Su compañero en Pramac, Jorge Martín, hizo doblete en Alemania, ganando la carrera corta y anotando su primera victoria en un domingo desde el Gran Premio de Estiria de 2021.

El piloto español sigue ahora a Bagnaia en la clasificación general por sólo 16 puntos de cara al GP de Holanda de este fin de semana en Assen. Tras su reciente y constante racha de podios, Pramac ocupa actualmente, además, el primer puesto de la clasificación por equipos, con 38 puntos de ventaja sobre la escuadra de Valentino Rossi.