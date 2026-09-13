Alex Márquez: "Marc lo tenía muy controlado; tenía una décima guardada e iba jugando con nosotros"

Alex Márquez ha vuelto al podio este domingo en Misano. El piloto de Gresini, que corría con colores especiales en honor a Marco Simoncelli, no tenía un mal ritmo para el Gran Premio de San Marino, pero no parecía lo lógico apostar por un Top 3 para él, habida cuenta de lo fuertes que parecían en primera instancia Marc Márquez y Marco Bezzecchi, y también Jorge Martín en un segundo escalón.

La caída del italiano de Aprilia favoreció que hubiera más opciones para el resto, y Alex Márquez no tardó en ocupar el podio, una vez que pudo deshacerse de Acosta, con algún movimiento que no gustó al catalán. Después, aprovechó que Martín rebasó a su hermano para tomar el liderato, se enganchó al dúo, y cuando Marc volvió a tomar la cabeza de carrera, el #73 pudo pasar tras un par de giros al madrileño para colocarse segundo.

El menor de los Márquez Alentà llegó a pegarse al vigente campeón del mundo en las últimas vueltas, pero finalmente se conformó con una gran segunda plaza, en casa de su equipo, que le devuelve al podio en domingo por primera vez desde Jerez.

"No era fácil saliendo noveno, y sinceramente tampoco esperaba recuperar tanto. Esperaba que, yendo perfecto, acabáramos cuartos", empezó diciendo. "Pero me he encontrado muy bien desde el principio. Es verdad que he tenido que atacar mucho al principio, usando mucho neumático y físico, y al final lo pagas un poquito. Pero ha sido una carrera bastante rápida, interesante. Al inicio, he cerrado los ojos, había fuego dentro de mí, y me he dicho a mí mismo que me calmara y que respirara, porque iba a cometer un error".

"Sientes que puedes estar delante, pero ayer ya fallé en clasificación. Hoy podríamos haber luchado por la victoria, hemos estado cerca, pero ha faltado salir un poco más adelante", siguió.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Cuestionado sobre si habría sido la película distinta con otro piloto delante en vez de Marc, Alex detalló: "Es fácil de explicar: cuando he llegado detrás de Marc y Martín, la temperatura del neumático y las presiones han subido. También creo que Marc se estaba guardando algo, lo veía raro. Y cuando ha pasado a Jorge, me ha costado luego adelantarle en un par de vueltas, y cuando Marc se ha escapado un poco he pensado que con aire limpio bajarían las temperaturas y podría ir a por él".

"Pero él ya lo tenía muy controlado. Cuando yo subía el ritmo, él lo subía. Cuando yo lo bajaba, él igual. Era el gato y el ratón, parecía que estuviéramos entrenando en un karting. Creo que tenía una décima guardada, y con esa décima iba jugando con nosotros".

Tras la carrera, en el prepodio, se vio a Alex Márquez pidiendo perdón a Pedro Acosta: "Vas caliente y son cosas que en ese momento salen, pero no tocan. La entrada en la curva 10, casi yendo recto contra mí, no me ha gustado mucho. Pero son cosas que pasan en pista. Pedro es un tío con el que puedes hablar las cosas, y se ha quedado ahí", detalló.

Sobre cómo se va de Misano, el ilerdense indicó para cerrar: "Estoy muy contento porque en los últimos grandes premios se nos escapaba el podio por detalles. Me caí en Alemania, fallé en Silverstone, la salida de Aragón... Siempre se escapaba alguna cosita, y aquí hemos podido ser constantes. Hacer este podio después de la lesión de Montmeló es muy importante para mí. Tenemos que intentar seguir a este nivel hasta final de año. Creo que podemos conseguir grandes cosas".