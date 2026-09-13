Acosta: "Ayer estaba cabreado porque no entendía por qué pasaban algunas cosas; pero hemos sobrevivido"

Tras haber visto la carrera al sprint del sábado, pocos habrían apostado por un podio de Pedro Acosta. Por más que Misano suele adaptarse bien a las KTM, este fin de semana no estaba resultando tan positivo, y tras una jornada en la que el propio corredor dijo que habían dado pasos hacia atrás, solamente pudo ser sexto en la prueba corta. Pero, con una mejoría mediante, el 'Tiburón de Mazarrón' pudo aprovechar la oportunidad que se le presentó.

La caída de Marco Bezzecchi y el bajón de ritmo de Jorge Martín ofrecieron un par de huecos en el podio, que Acosta tomó para sí después de haberse visto superado por Alex Márquez en los primeros compases de carrera. Pero, con el paso de las vueltas, el murciano pudo alcanzar y rebasar a 'Martinator', e incluso en los giros finales ofreció sus mejores tiempos, para acercarse a los Márquez Alentà. Con todo, se conformó con un tercer puesto que, tras los problemas de 24 horas antes, sabe a gloria.

"En la parrilla había muchas dudas sobre que pudiera acabar en el podio. Pero bueno, el equipo ha hecho un buen trabajo por la noche. Mira que yo no me cabreo mucho, pero ayer sí lo estaba, porque no entendíamos por qué pasaban cosas. De normal me cabreo por eso. Y hasta esta mañana, hemos estado ahí un poco con la duda. Pero han hecho un gran trabajo", empezó explicando el #37.

"Hemos vuelto un poco a la moto del viernes, y parece que más o menos ha funcionado. Al final, me encontraba otra vez bien en las frenadas, podía frenar fuerte, atacar... Sabiendo que nos falta un poco de rendimiento acelerando, al menos podía tirarme desde muy lejos. Tenemos que estar contentos, porque para lo mal que fue ayer, y lo peor que fue el viernes, hemos sobrevivido", siguió.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Durante la jornada, se vio cómo Acosta le había dicho a Pit Beirer, jefe de KTM Motorsport, en el parque cerrado que le diera lo que necesita: "Me refería a poder frenar. Ayer estuvimos un poco de cachondeo, porque no fue tan mal la sprint, solo que fuimos sextos, a 7 segundos del primero, y es bastante tiempo. Cuando vi que se me empezaba a torcer la conversación, le dije que si hoy podría frenar, no sé cómo, pero estaría ahí. El equipo ha hecho un trabajo muy bueno, porque hemos estado con una moto diferente cada día. Y lo que le pedía era eso, ir probando cosas", aclaró.

"Estamos mejorando bastante con neumáticos usados, y es lo que buscaba yo un poco también de cara a la gira asiática. El año pasado sufrimos bastante en Japón y Australia. Creo que esto nos servirá de cara al futuro. Un día la piedra [de buscar la primera victoria], de tanto que le estamos dando con el pico, la acabaremos rompiendo. Ahora está claro que estamos lejos, porque nos falta un puntito en clasificación y en las primeras vueltas, pero hay que ir rascando puntos", remachó el bicampeón del mundo tras un nuevo podio, sin triunfo final, en su haber.