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Tardozzi: "No podemos esperar que el talento de Márquez nos solucione siempre la papeleta"

El Team Manager de Ducati felicitó a Aprilia por el "gran paso adelante" que ha hecho a nivel competitivo, pero admitió que saben cuál es el problema y que "ya estamos trabajando para solucionarlo".

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Davide Tardozzi, Team Manager, Ducati

Davide Tardozzi en el box de Ducati

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Después de 88 podios consecutivos, Ducati no subió al cajón en el GP de Tailandia, y en Brasil solo pudo celebrar el tercer puesto de Fabio Di Giannantonio por delante de Marc Márquez, que fue cuarto, ambos a una gran distancia de las dominadoras Aprilia de Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

Motorsport.com pudo hablar en el paddock de Goiania con Davide Tardozzi sobre el momento que atraviesa el fabricante italiano y si hay motivos de preocupación, sobre todo ante las opciones de Márquez de defender el título conseguido el pasado año.

"Primero de todo felicidades a Aprilia, han trabajado muy bien desde el año pasado. Creo que desde la mitad de la pasada temporada se han mostrado muy competitivos. Han hecho un último paso adelante muy grande, así que solo nos queda felicitarles", expuso en primer lugar el veterano ex piloto italiano.

"Por lo que respecto a nosotros, las áreas en las que estamos perdiendo un poco, Gigi (Dall'Igna) está trabajando desde el invierno para poder recuperarnos. Está claro que Aprilia ha hecho un trabajo muy bueno y no será fácil", apuntó.

Los de Tailandia y Brasil son circuitos peculiares con neumáticos y carcasas especiales, quizá en Austin se verá el real nivel de Ducati y, sobre todo de Márquez.

"Creo que Aprilia seguirá siendo competitiva en Austin, pero estoy seguro de que Ducati estará más cerca, también en Jerez ellos serán muy fuertes, pero podemos estar más cerca. Conocemos el problema y buscamos la manera de resolverlo", apuntó.

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"En este momento además tenemos a un Marc que no está al cien por cien físicamente, aunque esto no es excusa ya que las otras Ducati están por detrás; no podemos esperar que el talento de Marc nos vaya a solucionar siempre la papeleta".

Un tema que no es menor, ya que desde la lesión en Indonesia el pasado año, el piloto catalán arrastra problemas en el hombro.

"Marc no está al cien por cien, pero como todos los grandes campeones no se lamenta de ello y solo trabaja duro para tratar de traer a casa los mejores resultados posibles", dijo.

Por lo que respecta a Pecco Bagnaia una desafortunada caída en las primeras vueltas le dejó fuera de combate. "No es mala suerte, es un error que deriva del hecho de que no hemos podido darle la confianza necesaria para hacer la carrera a su nivel, pero él mismo ha admitido que el problema nace de su error en la clasificación del sábado".

"Han sido dos carreras muy difíciles, nos han enseñado mucho, ya no estamos solos, los adversarios han crecido mucho, y ahora debemos demostrar que Ducati es capaz de recuperar la desventaja", zanjó el veterano team manager italiano.

Por si te lo perdiste:
Aprilia está ahora mismo un paso por delante de Ducati, a la espera de volver a circuitos menos peculiares

Aprilia está ahora mismo un paso por delante de Ducati, a la espera de volver a circuitos menos peculiares

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

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