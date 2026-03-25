Ducati revela su difícil GP en Brasil en su Inside: "Desastroso el feeling"

Hay fines de semana que empiezan con una sonrisa y terminan con un gesto torcido. Y luego están los de Marc Márquez, donde todo cabe en apenas tres días: la obsesión por el detalle, la frustración, el instinto y, al final, ese golpe de genio que lo cambia todo. El último 'Inside Ducati' vuelve a ser el mejor retrato de ello.

El jueves ya dejaba una imagen distinta. Nada de bicicleta. Nada de rutina. En el regreso de MotoGP a Brasil, al nuevo Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiana, Marc Márquez caminaba el trazado con una libreta en la mano, acompañado de un ingeniero, apuntando cada bache, cada referencia, cada duda.

"No me gusta andar, pero es necesario en una pista nueva", soltaba con naturalidad. Porque si algo define al ocho veces campeón es eso: no deja nada al azar.

Viernes: agua, dudas… y bromas de hermanos

El viernes empezó a dibujar el verdadero desafío del fin de semana. La pista, todavía húmeda tras la lluvia, complicaba el agarre. Y Márquez lo detectó rápido: "Es cierto que cuando voy en el ángulo máximo, la moto flotaba un poco, porque los neumáticos se calentaban mucho, y cuando tocaban el agua, flotaban".

Pero el ‘inside’ también dejó uno de esos momentos que humanizan el paddock. Alex Márquez quejándose del olor de su ropa tras usar suavizante… y Marc, sin perder la oportunidad: "Ahora sabe lo que es vivir solo".

Risas. Normalidad. Y vuelta al trabajo.

Después, ya en tono serio, conversación con Pecco Bagnaia sobre las condiciones. El italiano lo tenía claro: la curva 5 era peligrosa. Márquez, más cauto, coincidía en la dificultad. El fin de semana empezaba a tensarse.

Sábado: caos, caída… y salvación

La clasificación fue un pequeño terremoto dentro del box Ducati. Primero Bagnaia al suelo. Luego Márquez. Dos sustos, dos carreras contrarreloj contra el tiempo. Marc llegó al garaje, se sentó, pidió calma… y asumió su error: había entrado demasiado fuerte.

Aun así, reaccionó. Volvió a pista y rescató una primera fila que supo a victoria parcial: "Lo hemos salvado, primera fila".

Pero el gesto en el parque cerrado no era de satisfacción plena. Tardozzi lo entendió al instante y trató de bajarle las pulsaciones. Había margen. Quedaban dos carreras.

El problema, sin embargo, estaba claro: "Desastroso el feeling con la segunda moto".

Su ingeniero dudaba: "¿La moto o las ruedas?". Márquez, sincero: "No lo sé. Con la primera moto el feeling era impresionante".

Y aún había más lectura. La pole de Fabio Di Giannantonio no era casual: "Ellos venían de la Q1 y eso en un circuito nuevo es siempre una ventaja". Análisis puro. Frío. Preciso.

Sprint: cuando aparece el depredador

Y entonces llegó el sábado por la tarde. La Sprint. El momento donde Márquez deja de analizar… y empieza a atacar. Victoria. Peleada. Trabajada. De esas que se construyen vuelta a vuelta.

Desde el muro lo veían claro: "Larga, eh…". "Larga, larga, había un momento que pensaba que no lo pillaba", respondía Marc tras bajarse de la moto, aún con la adrenalina en el cuerpo. El duelo con Di Giannantonio fue también un choque de estilos: "Estabais pilotando muy distintos", le señalaba su ingeniero. "Nuestro estilo de conducción era totalmente opuesto", confirmaba Márquez.

Y luego, la imagen ya habitual: abrazo con Gigi Dall’Igna. La complicidad de quien sabe que, incluso cuando todo parece torcerse, su líder siempre encuentra el camino. "Paso a paso, estamos más cerca", refiriéndose a que había superado a las dos Aprilia.

Domingo: tensión, caos… y un final sin premio

El domingo empezó torcido incluso antes de apagarse el semáforo. Problemas con las presiones de neumáticos en el lado de Bagnaia, tensión máxima en el box y un Tardozzi desbordado: "Me lo han dicho a 5 minutos de empezar…".

La carrera terminó de confirmar las dudas del italiano, que acabó en el suelo: "La moto se comportaba de forma muy extraña, no podía hacer nada, estaba a la merced de lo que hacía la moto".

Márquez, por su parte, cruzó la meta cuarto. Sin brillo. Sin ese instinto afilado del sábado: "Desde el inicio, lo sentía igual que en la Qualy".

El mismo problema. El mismo ‘feeling’ perdido.

El ‘Inside Ducati’ deja una conclusión clara: Ducati aún no es la máquina perfecta de otros años, y Bagnaia sigue lejos de su mejor versión. Pero mientras tanto, Marc Márquez ya ha hecho lo que mejor sabe hacer: liderar desde dentro, sobrevivir al caos… y recordar a todos que, cuando huele una oportunidad, sigue siendo el más peligroso.