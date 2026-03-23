Ducati confía en que "todo seguirá igual" en 2027 con sus equipos satélite

El fin de semana del GP de Brasil ha sido un ir y venir de reuniones e informaciones cruzadas sobre el futuro del equipo Gresini, y no solo, como escudería satélite de Ducati a partir de 2027. En su momento, VR46 firmó un contrato de cinco años con la fábrica italiana, que se estableció como 2+3, siendo los dos primeros 2025 y 2026, y continuando, si ninguna de las dos partes indicaba lo contrario, hasta 2029, como así será.

"En ningún momento nos planteamos cambiar de suministrador de motos, era una simple formalidad", indicó un miembro del equipo de Valentino Rossi, celebrando además el acuerdo para que Fermín Aldeguer, piloto bajo contrato de Ducati, vaya a correr con ellos a partir del próximo año.

Precisamente esa maniobra es la que más ha molestado a Nadia Padovani y el equipo Gresini, tanto por la perdida deportiva, como por no esperárselo. Recibir la noticia de que Aldeguer iba a cambiar a VR46 hizo tambalear la confianza de la viuda de Fausto Gresini en Ducati, lo que empezó a disparar rumores sobre supuestas negociaciones con Honda para cambiar de suministrador, una negociaciones que desde el equipo de Tokio fueron negadas a Motorsport.com.

Mauro Grassilli, director deportivo de Ducati, y Michele Masini (izquieda), team manager de Gresini, este domingo en el paddock de Goiania Foto de: Motorsport.com

El domingo por la tarde, ya con el gran premio finiquitado, y después de dos días de reflexión y con los ánimos más calmados, Nadia Padovani se reunió en su oficina del paddock de Goiania con Mauro Grassilli, director deportivo de Ducati, en presencia del team manager del equipo, Michele Masini. La puerta se abrió tras 25 minutos de reunión. "Todo va por buen camino, pero ahora no puedo hacer comentarios, hablaré después de Austin", dijo Grassilli en referencia al GP de los Estados Unidos que se celebran este próximo fin de semana.

El sueldo de los pilotos

Fuentes del fabricante de Borgo Panigale indicaron que "la impresión ahora mismo es que todo seguirá igual", con VR46 y Gresini como equipos satélite de Ducati, lo único que se moverán son las piezas, ya que Pedro Acosta llega al box oficial y Aldeguer cambia de Gresini al equipo de Rossi, por lo que faltan aún tres casillas por cumplimentar.

Nadia Padovani no se esperaba el movimiento de Ducati, colocando a Aldeguer en VR46, algo que ha hecho tambalear la confianza Foto de: Ducati

Ducati quiere que los equipos también colaboren, en parte, a sufragar el sueldo de los pilotos que compiten con ellos. Actualmente, Aldeguer y Fabio Di Giannantonio tienen contrato directo con la fábrica que es quien les paga la ficha, una situación que en 2027 cambiará ligeramente, con el equipo de Rossi contribuyendo con una parte de la ficha de Fermín, y ahí es donde residen las negociaciones con Gresini, algo que, sin embargo, no parece que vaya a ser un obstáculo para que en los próximos días se confirme la renovación del contrato entre ambas partes.