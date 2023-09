Crutchlow: "Siempre dije que si Márquez se subía a una Ducati, los demás podían quedarse en casa"

El popular piloto británico, que desempeña las funciones de probador para Yamaha, volverá a participar este fin de semana en un gran premio, en Japón, circuito en el que se ha entrenado recientemente, en su empeño por acelerar el desarrollo de la M1.

Cal Crutchlow, que siempre habla claro, colgó el mono de forma oficial en 2020, después de diez temporadas en la categoría de las motos pesadas, seis de ellas enfundado en el mono de Honda coincidiendo con Marc Márquez, por más que habitaran en talleres distintos y sus objetivos tampoco fueran los mismos.

El hecho de compartir marca, en cualquier caso, permitió al corredor de Coventry tener acceso a la telemetría del español, extremo que le hizo entender cómo lograba hacer las cosas que hacía, y que él no era capaz de replicar.

En Motegi, en pleno bullicio acerca de la decisión que debe tomar Márquez acerca de su futuro, a Crutchlow se le preguntó su opinión y se le plantearon las dos alternativas que, a priori, el catalán tiene encima de la mesa: cumplir el año de contrato que le queda en Honda, o romper con la marca del ala dorada y subirse a la Ducati que el equipo Gresini está reservándole presumiblemente desde hace meses.

Para el #35, que la mayoría de los fines de semana adopta la figura de espectador del Mundial, la posibilidad de que Márquez tenga acceso a la mejor moto de la parrilla, con diferencia, tendría un impacto decisivo en el campeonato, aunque eso no quiere decir que fuera del todo positivo.

"Yo siempre dije que, si Marc se subía a una Ducati, los demás podían quedarse en casa. Por eso no quiero que se suba a una Ducati, y que intente darle la vuelta a la situación que atraviesa con Honda", respondió el veterano corredor británico, de 37 años.

Una afirmación que, una vez traslada al propio Márquez, éste catalogó de "errónea".

"Pero, a decir verdad, qué decida [Márquez] realmente no me importa; solo quiero ver buenas carreras en televisión. Creo que Marc aún es el mejor piloto de la parrilla. Tuve el privilegio de rodar con él, en Honda. Le estudiaba, entendía lo que hacía, pero simplemente yo no podía replicarlo", añadió Crutchlow, antes de remachar: "No creo que haya perdido ese talento, simplemente la moto que lleva no le permite hacerlo".

Cal Crutchlow, Yamalube RS4GP Racing Team Photo by: Yamaha