Quartararo: "Será importante para Yamaha tomar más riesgos de los que creen"

Fabio Quartararo vivió un oasis en el pasado Gran Premio de la India de MotoGP. Aprovechando la falta de datos en Buddh y las características del circuito, además de circunstancias como las caídas de Pecco Bagnaia y Marc Márquez, el francés pudo igualar su mejor resultado de la temporada, una tercera posición que le valió su segundo podio en 2023 después del de Austin.

Sin embargo, ese buen resultado no cambia la complicada situación que 'El Diablo' está viviendo en la presente campaña, ya que está harto de sufrir con una difícil M1. La gran duda en el box de los de Iwata es si la moto de 2024 podrá cambiar la situación, aunque Quartararo ya comentó que el test de Misano en el que probó el nuevo prototipo fue "decepcionante", ello mientras Yamaha acabó satisfecha, lo que ha provocado fricciones internas.

Aprovechando el Gran Premio de Japón de este fin de semana, el de Niza ha podido reunirse con los máximos responsables de la casa nipona, y este jueves en la rueda de prensa de pilotos volvió a destacar que su deseo es que en Yamaha se atrevan a tomar más riesgos con su máquina para la próxima campaña.

"Tuve la oportunidad ayer de hablar con el presidente de Yamaha, y con los altos directivos del departamento de ingenieros. Es muy importante para ellos y para el futuro [que puedan] asumir muchos más riesgos de los que ellos piensan, para poder abonar el terreno y tener un mejor año en 2024. Y va a ser muy importante de cara al futuro", explicó.

"Al final, es todo confidencial. Celebramos muy buenas reuniones, pero al final eso son solo palabras. Ahora llega el momento de las reacciones y ver cómo se traduce todo eso en la moto. Tenemos que poder sentir esas mejoras en la moto", siguió.

Quartararo no espera que las buenas sensaciones de India se reproduzcan en Motegi: "Va a ser difícil, a decir verdad. Creo que tenemos que arrancar este fin de semana como cualquier otro, tratando de dar el máximo, y creo que lo más importante para nosotros, en definitiva, es intentar estar en el Top 10 el viernes por la tarde. Con eso ya tienes la mitad del problema resuelto, y ese va a ser mi objetivo, tratar de entrar directo a la Q2".

Finalmente, el galo comentó el nuevo calendario de 22 grandes premios para 2024, un número que no excedería: "Bajo mi punto de vista, ese es claramente el límite. Pero el problema no son solo las 22 carreras, sino [que son] tras 22 sprints. Físicamente y mentalmente el fin de semana es muy distinto. Ya hemos visto las lesiones de este año. Desde el FP1 tienes que ir al límite, antes podías ir un poco más relajado. Con este horario que tenemos tienes que ir al límite todo el rato, y para mí ese es el problema. Más de 22 carreras no es posible, porque los requisitos físicos son muy distintos con los de la Fórmula 1", finalizó.