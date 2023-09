Bezzecchi: "De momento la lucha real por el título la tienen Pecco y Jorge"

El fin de semana completado por Marco Bezzecchi en India fue casi perfecto, solo el error de Luca Marini, que le tocó en la salida de la sprint del sábado comprometiendo su carrera, impidió un gran premio perfecto, impoluto, para el chico de Rimini, que pese a todo recortó la distancia con el líder del campeonato, Pecco Bagnaia, que sufrió una caída, pero no así con Jorge Martín, que en el computo del fin de semana sumó algunos puntos más que el italiano, para mantenerle, de momento, a raya.

Ahora mismo Bagnaia lidera el campeonato con 292 puntos, trece más que Martín (279) y 44 más que Bezzecchi (248). Con siete grandes premios por delante, todo puede pasar, aún, entre ellos.

Más al corto plazo, este fin de semana se celebra el Gran Premio de Japón en Motegi, donde Bezzecchi logró su primer podio mundialista.

"Tuvimos un fin de semana super positivo en India, y llegar a Japón con estas sensaciones es muy bueno", empezó el chico del VR46 la previa de este jueves.

"Me gusta mucho Motegi, es especial para mi, hice aquí el primer podio en el mundial y llegar aquí con la MotoGP es fantástico, hice una buena carrera el año pasado y tengo muchas ganas de volver a probarlo", añadía.

Uno de los puntos fuerte de Bezzecchi en la carrera de Buddh fue la frenada, un aspecto en el que ha logrado mejorar claramente este año.

"He estado estudiando a Pecco, a Jorge y a todos los pilotos Ducati desde el principio de llegar a MotoGP, la frenada es lo mas difícil de aprender, aún me falta, algunos circuitos me van bien y otros no tanto. A nivel de base y puesta a punto Mateo (Flamigni) ha hecho una gran labor para mejorar la frenada", valoró.

Donde más sufre Marco es en la salida, incluso desde la pole las Ducati oficiales tienen un sistema de arrancada que le fulminan. Un dispositivo que en la GP22 del equipo de Valentino Rossi no está.

"Sin duda se lo he pedido a Ducati (risas). Bromas a parte, el apoyo de Ducati es fantástico y se que si tienen la posibilidad de ayudarme en lo que sea, lo harán. No tengo el paquete de fabrica, así que es normal que no tenga lo mismo que ellos", se consuela Bezzcchi, que en próximo año, pudiendo ir a Pramac y tener la moto full factory, ha preferido seguir en su actual equipo y tener la moto del año anterior.

Una situación la de ser piloto satélite que no le impide estar metido de lleno en la lucha por el título con los pilotos que llevan la moto del año, algo que lleva con aparente tranquilidad y relajación.

"Estoy relajado porque, de momento, la lucha real la tienen Pecco y Jorge, me voy acercando, pero no lo suficiente. Voy a seguir hasta el final tratando de luchar por el campeonato, mentiría si digo lo contrario, es lo normal. Pero de momento solo quiero disfrutar y mantenerme cerca de ellos unos cuantos fines de semana más", sin duda esperando su oportunidad.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images