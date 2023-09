Martín: "El adelantamiento a Quartararo fue el mejor de mi vida"

El piloto español de Pramac Ducati fue una de las grandes atracciones del inédito Gran Premio de la India, en el que logró la victoria en la sprint y el segundo puesto en la carrera del domingo, siendo el piloto que sumó más puntos, recortando un buen número de puntos al líder del campeonato, Pecco Bagnaia, al que ahora tiene a solo 13 puntos.

Sin embargo, el esfuerzo realizado por Jorge Martín le llevó al límite del colapso físico, con una deshidratación por el calor y el estrés, que casi le tumba.

"Me sentí bien después de lo que pasó, me recuperé bien y me siento fuerte fisicamente. Algo pasó en aquel momento, parece que me deshidraté, resultó complicado en el momento, pero los médicos dicen que todo está bien, tardé unas cinco horas en recuperarme completamente, pero estoy bien", explicó este jueves en la previa del Gran Premio de Japón, que se celebra este fin de semana.

En la parte final de la carrera de Buddh, Martín tuvo que reducir la velocidad para subirse el mono del chaleco, perdiendo la segunda posición en manos de Fabio Quartararo.

"En la última vuelta, cuando trataba de recuperar el segundo puesto, se me empezó a cerrara mucho la moto de delante, pude hacer uno de los mejores adelantamientos de mi vida, seguramente el mejor, no pude disfrutar el día tanto como me hubiera gustado, sabía que me estaba pasando algo", a nivel físico.

Además del tema de la cremallera y la deshidratación, Martín tuvo otro handicap, fue el único que optó por la goma media trasera, mientras el resto salió con la blanda.

"Elegir el neumático medio trasero no fue una buen elección", concedió el madrileño, que explicó el problema con su mono.

"Lo hemos estudiando con Alpinestars y parece que no cerré bien la cremallera del mono, parece que se quedó un poco abierta y se fue bajan do poco a poco, pensé que nadie se iba a dar cuenta, pero cuando vi en las pantallas del circuito que se abría tanto, probé de subirla en la recta, no pude, y lo intenté de nuevo en la curva 11. Solo perdí más o menos un segundo, pero me pasó Fabio y tuve que adelantarle de nuevo", en la maniobra más espectacular del fin de semana.

Martín ya fue el pasado año uno de los pilotos más fuertes de la parrilla, pero este año ha dado un paso adelante importante, sobre todo en la confianza en sí mismo y en Ducati.

"Abordo con mucha confianza el fin de semana porque tengo el mejor paquete técnico al que puedo aspirar, tengo la misma moto que en Barcelona y Misano, la misma base, mi primer podio en Moto2 lo hice aquí, y también el año pasado lo hice (3º), así que siento confianza para intentar acabar este año en el podio".

Más allá del fin de semana, con 13 puntos de distancia con el líder y 7 carreras por delante, las opciones de Martín son importantes.

"Me siento igual que hace unas carreras, tengo que disfrutar el momento, me siento en el mejor momento de mi carrera deportiva, tenemos buenos resultados, vamos a intentar ganar carreras, liderar entrenamientos y si disfrutamos el momento, el resto ya viene solo", valoró el madrileño.

