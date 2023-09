Márquez dice que es "un error" pensar que con la Ducati ganaría de calle

Marc Márquez, como siempre, fue este jueves en Motegi uno de los pilotos más buscados para poder conocer sus impresiones, sobre todo en un momento en el que todo el mundo especula con su futuro, mientras el corredor sigue ganando tiempo antes de tomar una decisión que, a día de hoy, no está cerrada, ni muchos menos.

Tras hablar para las televisiones por la mañana, Marc dejó claro que "mi futuro no se decidirá este fin de semana", pese a lo cual, tras la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Japón, que se disputa este fin de semana en Motegi, el corredor fue 'acordado' por los medios destacados en el circuito para tratar de hacerle cometer algún traspié en sus declaraciones.

-Futuro, año próximo. ¿No va a ser este fin de semana cuando lo anuncies?

"No, este fin de semana no habrá ninguna novedad en este asunto. Siempre he dicho que se tiene que respetar todos los tiempos, si que es verdad, como se ha dicho, que habrá reuniones, pero como las hubo el año pasado o hace dos. Al final vienen los jefes de Honda y HRC y siempre quieren ver al piloto, hablar con él y ver cómo está la situación".

-Por tanto, ¿no son reuniones que no tienen que ver con el futuro?

"Son reuniones constructivas, ya las hubo el año pasado y hace dos años, siempre son encuentro constructivos y este va ser así, ellos son los principales interesados en que el proyecto triunfo y el Repsol Honda Team siga haciendo historia como ha hecho durante todos estos años".

-¿Estás intentando mandar algún mensaje para que lo entendamos, o simplemente te estás divirtiendo en tus encuentros con los medios?

"No, simplemente me preguntáis, respondo y voy ganando tiempo. Qué quieres que te diga. Evidentemente en ninguna relación, ni de pareja, ni de equipo, porque nuestra relación con el equipo, con la fábrica, ya no es una relación piloto-fabrica, fábrica-piloto, no se tiene que saber todo en todo momento, creo que poco a poco se tiene que ir construyendo. Lo mejor, ya digo, es construir y no hay indirectas. Es una relación muy bonita la que tenemos con Honda, siempre la hemos tenido, nos hemos dado mucho mutuamente. Yo tengo un contrato con ellos en vigor y lo más importante es que ambas partes nos sentamos cómodos para triunfar".

-Esta mañana, Cal Crutchlow ha venido a decir que Marc Márquez con la Ducati ganaría de calle el Mundial.

"Es un pensamiento erróneo, evidentemente cada piloto, cada moto, cada equipo, tiene su momento, nadie es eterno, ningún equipo ni moto va a dominar todos los años. Es un halago, muchas gracias, pero vienen pilotos jóvenes, que reinventan las cosas y van con ganas. No significa que yo no tenga ganas, pero se mostró, Marco Bezzecchi hizo una gran carrera en India, Jorge Martín la hizo en Misano, Pecco Bagnaia esta haciendo un gran año, así que hay pilotos muy buenos, para nada es fácil".

-¿Qué tendría más mérito, ganar con otro equipo o reconducir la situación y ganar con Honda de nuevo?

"Más que valorar si una cosa u otra, es estar en tu zona de confort o salir de tu zona de confort. Es arriesgar más o menos, las dos cosas tienen un mérito diferente, con el mismo objetivo"

-¿Cual es tu zona de confort?

"Mi zona de confort es haber estado diez años en Honda y sigue siendo Honda"

¿Incluso sin resultados?

"Sí, es donde he estado toda mi vida, donde tengo mi equipo, donde tengo el mejor salario de toda la parrilla, ¿para qué cambiar? Es estar en caso o dormir en un hotel".

