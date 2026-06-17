Cómo Bezzecchi y Martín no pueden ser más diferentes en Aprilia

Podría decirse que Aprilia cuenta con la alineación más sólida de la parrilla de MotoGP en 2026, pero tiene que aplicar diferentes estrategias operativas y psicológicas para sacar el máximo partido tanto a Marco Bezzecchi como a Jorge Martín.

La marca con sede en Noale fichó a ambos pilotos procedentes de Ducati para la temporada pasada, pero ambos dieron el salto en fases muy diferentes de sus respectivas carreras.

Jorge Martín se incorporó a Aprilia como campeón tras derrotar al piloto oficial Pecco Bagnaia en 2024. Sin embargo, necesitaba sentirse valorado en su nuevo entorno tras haber sido rechazado públicamente para un ascenso al equipo oficial en favor de Marc Márquez. Marco Bezzecchi, por su parte, fichó por Aprilia en busca de la redención tras una dura temporada 2024 en la que parecía una sombra de lo que había llegado a ser.

Sin embargo, el contraste entre ambos pilotos va mucho más allá de sus trayectorias profesionales. Las personalidades y los métodos de trabajo de Martín y Bezzecchi dentro del box son fundamentalmente distintos.

Nadie mejor para analizar la dinámica interna que el jefe técnico de Aprilia, Fabiano Sterlacchini. Aunque es más conocido por ser el cerebro de ingeniería detrás de la actual RS-GP, sus habilidades como director y su profundo conocimiento del funcionamiento interno de Aprilia le proporcionan una perspectiva única.

Sterlacchini describió a Bezzecchi como un piloto metódico que va ganando velocidad poco a poco a lo largo de un fin de semana de carrera gracias a su esfuerzo y determinación.

"Creo que Marco es un piloto muy completo", dijo el ingeniero italiano a Motorsport.com en una entrevista exclusiva. "En el momento en que hay que rendir, es capaz de sacar de sí mismo el rendimiento necesario".

"Una de las características peculiares de Marco reside en la forma en que va creando su rendimiento. Así pues, cuando alcanza un nivel, no es por casualidad ni por azares, sino porque detrás hay una enorme cantidad de trabajo que ha ido encajando cada pieza".

Lo último: MotoGP Alex Márquez recibe el alta médica para viajar a la República Checa

Fabizno Sterlacchini es jefe técnico de Aprilia Racing Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Martín, por su parte, se basa en gran medida en su talento natural y en su agresividad innata, un rasgo que Aprilia no considera una debilidad, sino un arma. En todo caso, Sterlacchini está convencido de que el español solo podrá explotar su verdadero potencial canalizando esa energía feroz en la dirección correcta.

"Jorge es un poco diferente porque es muy explosivo y también es de los que le dan demasiadas vueltas a las cosas", explicó Sterlacchini. "Por eso, los chicos del taller y yo intentamos guiarle para que controle esa energía tan explosiva, para intentar encontrar la dirección que debemos seguir".

"Es muy importante que, una vez tienes ese fuego, no lo apagues, sino que lo gestiones".

Papel importante en el desarrollo de Aprilia

Aprilia se ha consolidado como el fabricante dominante de MotoGP en 2026, tras haber superado durante el invierno a Ducati, que hasta entonces era su referente.

Si bien el rápido ascenso de Aprilia se debe en gran parte al equipo técnico liderado por Sterlacchini y a la orientación del jefe de equipo, Massimo Rivola, contar con dos pilotos de primer nivel ha acelerado su avance hacia la cabeza.

De los dos, Bezzecchi, con sus grandes conocimientos técnicos, ha desempeñado el papel más importante en el desarrollo de la RS-GP. Mientras que Martín se perdió la mayor parte de la temporada 2025 por lesiones, el piloto italiano acumuló vueltas y ofreció a sus ingenieros los datos necesarios para pulir esas últimas debilidades existentes en la moto.

Pero es precisamente la profundidad de sus comentarios lo que hace que Bezzecchi destaque sobre el resto de la parrilla. Este piloto de 27 años tiene la capacidad mental para explicar los problemas con detalle y muestra una clara predisposición a colaborar con los ingenieros para encontrar las soluciones adecuadas.

"Hay pilotos que, tras explicar el problema, dicen: 'Vale, ya te lo he dicho [todo], tienes los datos'. Y ya está", afirmó Sterlacchini.

"A Marco le resulta muy fácil decir: 'Vale, pero me gustaría abordar con un poco más de detalle el problema que describes aquí'. En ese momento, es como si Marco hubiera cambiado a otra CPU".

"Describe todas las maniobras e intenta identificar paso a paso qué está ocurriendo exactamente, desde el primer momento de la frenada hasta la llegada [a la curva] y la salida. Así puedes identificar dónde está el problema. No solo dónde está el problema, sino también qué tipo de problema es. Esto resulta muy útil para desarrollar las motos".

"Creo que parte de esta actitud podría estar en su ADN, pero probablemente también provenga de su trayectoria y de su mentor. He dicho varias veces que, en muchos aspectos, Marco recuerda a la forma en que trabajaba Valentino Rossi", dijo.

Te interesará: MotoGP El jefe técnico de Márquez explica el nuevo enfoque de Marc tras su última lesión

Marco Bezzecchi lidera la clasificación en lo que va de 2026 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

La destreza técnica de Bezzecchi facilita que Martín siga las indicaciones de su compañero de equipo, sobre todo le ha servido de ayuda durante los periodos de este año en los que no se sentía en sintonía con la moto.

Pero, aunque el español pueda carecer de los conocimientos o comentarios técnicos de Bezzecchi, lo compensa con creces con su velocidad innata.

Su doble victoria durante el fin de semana del GP de Francia fue una clara declaración de intenciones, ya que superó a Bezzecchi en la carrera del domingo por primera vez este año. Para muchos, esa actuación lo convirtió en el favorito para el título de 2026, pero algunos errores costosos cometidos desde entonces en Barcelona y Balaton Park pusieron de manifiesto una persistente falta de regularidad.

Para Aprilia, el hecho de que Martín ya esté compitiendo en la parte alta de la parrilla tras un desastro 2025 es, en sí mismo, un logro encomiable.

"No nos sorprende su talento", afirmó Sterlacchini. "Pero el camino recorrido desde el principio hasta el rendimiento que hemos visto en las últimas carreras… está claro que la progresión ha sido enorme, enorme".

"Esta es la característica más destacable de Jorge, porque es muy explosivo y es capaz de demostrar su talento en muy poco tiempo", explicó Sterlacchini.

Jorge Martín compite en la parte alta del pelotón Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Cada uno tiene su propio estilo de pilotaje

Sterlacchini reveló que no hay grandes diferencias en la forma en que Aprilia prepara las motos para Bezzecchi y Martín. Sin embargo, eso no significa que compartan el mismo estilo de pilotaje.

"Marco es un piloto que gestiona mucho la fase de frenada y 'limpia' la entrada y la salida", explicó Sterlacchini. "Jorge es un piloto que es un poco más 'descuidado' en la fase de frenada, pero luego sabe aprovechar mejor las características de la moto en la salida gracias a sus movimientos y a su cuerpo".

"Parte de esto también tiene que ver con la constitución física del piloto. Obviamente, la complexión y el peso del piloto influyen mucho en el comportamiento de una moto. Creo que intentan adaptar su forma de pilotar a la moto teniendo en cuenta sus propias características físicas", explicó.

Las diferencias entre el enfoque de Martin y el de Bezzecchi desempeñarán un papel clave a la hora de determinar el resultado de la lucha por el título.

Bezzecchi lleva actualmente la delantera en el campeonato, tras haber ganado cuatro de los ocho grandes premios disputados hasta ahora y haber acumulado un total de 180 puntos. Pero Martin está solo 20 puntos por detrás de él en la clasificación y está deseando sacar partido de los ocasionales baches de Bezzecchi.

La forma en que compitan juntos —y uno contra otro— se convertirá en uno de los argumentos más fascinantes de la temporada 2026 de MotoGP.

¿Cómo está el mundial en este mismo momento?: MotoGP Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Hungría: puntos y posiciones (Márquez, top 5)