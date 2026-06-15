El jefe técnico de Márquez explica el nuevo enfoque de Marc tras su última lesión

La contundente victoria de Marc Márquez en el pasado Gran Premio de Hungría fue una nueva señal clara de que sigue siendo capaz de competir en los primeros puestos de MotoGP. A pesar de no haberse recuperado aún por completo de la lesión que sufrió en Indonesia el pasado mes de octubre, el vigente campeón del mundo fue capaz de hacerse con la pole y convertirla en una doble victoria en el Circuito de Balaton Park.

Fue un impresionante regreso del piloto oficial de Ducati, apenas un mes después de someterse a la séptima operación en su maltrecho hombro derecho, y una semana después de volver de lesión.

Si bien en cualquier otra temporada sería casi imposible vencer a Márquez en un circuito de sentido antihorario, esta vez las probabilidades estaban en su contra. El impacto de la lesión que sufrió en Indonesia fue tan grave que incluso le costaba trabajo tomar las curvas de izquierdas, sus predilectas, al comienzo del curso.

Pero, a pesar de su victoria y de haber demostrado que puede ser rápido en circuitos de sentido antihorario, el panorama no es del todo halagüeño para el nueve veces campeón del mundo. Márquez sigue careciendo de fuerza muscular, lo que le puede dejar con limitaciones de cara a las próximas carreras, en Brno y en Assen, con más curvas de derechas, como él mismo reconoció en Hungría.

"Tiene más que ver con la fuerza. No está al 100 por 100 como para utilizar esa fuerza durante todas las vueltas", explicó el jefe técnico de Márquez en Ducati, Marco Rigamonti, a Motorsport.com en Hungría. "Así que en la FP1 y la FP2 completó 20 vueltas, pero solo apretó durante 4-6. Y quizá en una vuelta, [solamente] apretó en algunas curvas, para conocer el límite de la moto. Por lo tanto, esto también supone un límite para el rendimiento".

"Por ejemplo, dijo que en algunas curvas de Balaton Park hay que luchar contra el 'wheelie' [cuando se levanta la rueda del tren delantero]. Y para luchar contra eso, hay que tirar de manillar. Pero dijo: 'No tengo fuerza, no tengo potencia'. Así que quizás use más las piernas, pero no es una buena forma de combatir el 'wheelie'. Y, por eso, a veces Marc dice: 'Hago muchos caballitos, pero probablemente sea porque no estoy pilotando bien'. Pero creo que quizá, en dos o tres semanas, podría estar bastante cerca del nivel del año pasado".

La dura experiencia tras Indonesia

Marc Márquez, Ducati Team Foto: Ducati Corse

Los últimos ocho meses no han sido fáciles para el multicampeón de Cervera. Apenas una semana después de conquistar su séptima corona en la clase reina y de completar una remontada épica tras las lesiones sufridas en Jerez en 2020, volvió al quirófano por otra fractura de hombro.

Márquez tenía la esperanza de recuperar su plena forma física para el inicio de la gira europea de la temporada 2026, pero al seguir enfrentándose a las mismas limitaciones físicas en Jerez, decidió someterse a otra operación, el mes pasado, porque un tornillo colocado en 2019 le estaba afectando el nervio radial. Tras lesionarse en Francia y perderse el GP de Cataluña, adelantó la intervención y volvió a la acción en Mugello, donde mostró una mejora inmediata en su rendimiento, antes de volver a la senda de la victoria en Hungría.

A lo largo de estos últimos altibajos, Rigamonti ha estado del lado de Márquez en todo momento. El italiano formaba parte del reducido grupo de personas en las que Márquez confió sus planes sobre una operación adicional. No fue hasta que se fracturó el pie en la carrera sprint de Le Mans cuando la noticia de su cirugía se hizo pública.

Rigamonti habló abiertamente de las dificultades del #93 en la primera parte de la temporada, y explicó cómo llegó a la conclusión de que necesitaba otra intervención: "A principios de año, Marc se dio cuenta de que no era capaz de mantener una fuerza constante", explicó el ingeniero.

"Pensaba que solo tenía que ver con la falta de entrenamiento durante el invierno. Pero luego, tras Austin —ya que el GP de Qatar se canceló—, dijo: 'Vale, tengo tres semanas [para entrenar]'. Y cuando volvió a Jerez, dijo: 'Vale, ahora estoy bastante cerca del 100%, como el año pasado'. En Jerez, sin embargo, se dio cuenta de que algo iba mal. Porque estaba preparado, al final, empezó los Libres 1 en buena forma. Pero en cada sesión, le fue faltando fuerza y potencia. Así que después decidió ir al médico, y allí identificaron el problema en el brazo".

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Primer rayo de esperanza en Mugello

Se notó una diferencia inmediata en el estado de ánimo de Márquez cuando volvió a la acción en el Gran Premio de Italia, a finales del mes pasado, tras perderse todo el fin de semana en Montmeló. A pesar de que Mugello es uno de los circuitos más exigentes físicamente del calendario, el ilerdense fue capaz de ofrecer un rendimiento mejor en comparación con las carreras anteriores, lo que finalmente le situó en la trayectoria correcta.

"Vimos que en las curvas de izquierdas volvió a ser como el año pasado. Así que fue capaz de marcar la diferencia en ellas, y también logró un buen tiempo por vuelta", reveló Rigamonti.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

"Lo único es que él pensaba estar más preparado físicamente. Pero el circuito era muy exigente en ese momento, así que le costó mucho ser constante, porque a veces llegaba sin fuerza en una dirección. Así que se alegró de darse cuenta de que estaba en bastante buena forma. Pudo pilotar bien. Pero ahora sabe que necesita unas semanas para recuperarse al 100%", comentó Rigamonti.

Incertidumbre sobre el futuro

Eso explica por qué Márquez aún no describe su victoria en Hungría como un retorno completo a lo más alto. Y Rigamonti tiene alguna inquietud sobre cuál será el nuevo techo de su piloto en MotoGP.

"Es difícil saberlo porque él mismo dice que, tras cada lesión, no sabes cuál es el nuevo 100%, ni cómo se compara con el último 100%", detalló el italiano. "Así que no sabemos si, tras tres o cuatro meses de entrenamiento completo y recuperación total, estará en las mismas condiciones que el año pasado o no. Esto es en el aspecto físico".

"Además, sabemos que nuestros rivales mejoran. Así que no sabemos si, con la misma condición física del año pasado, será capaz de ganar 14 carreras seguidas como el año pasado, porque nuestros rivales mejoran", cerró.