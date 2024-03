El cambio clave de MotoGP que ha pasado desapercibido en 2024

El Gran Premio de Qatar de MotoGP 2024 fue el primero en la historia que se llevó a cabo con una parrilla en la que todos utilizaban un 40% de combustibles no fósil. Ahora que MotoGP celebra su 75º aniversario, se trata de un hito que marca un gran cambio desde el primer evento de la categoría reina en la Isla de Man en 1949.

El calentamiento global está alcanzando un punto catastrófico para la humanidad y el mundo está cambiando en consecuencia. Eso plantea una cuestión ética para el deporte de motor. Como explicó a Motorsport.com Corrado Cecchinelli, director de tecnología de Dorna, "si el gran objetivo fuera simplemente reducir la huella de carbono de las carreras, entonces lo mejor seguramente para el impacto en la sostenibilidad del evento sería no celebrarlo".

Es la verdad, pero pensar que es tan sencillo es tener una visión idealizada del mundo. Es una sociedad capitalista y todos tenemos facturas que pagar; no organizar eventos por el bien del planeta simplemente no es una opción. Y tampoco ayudaría a resolver el problema.

Si quitamos los deportes de motor, todavía hay más de 1.500 millones de vehículos que se usan en todo el planeta. Que algunas carreras no se celebren los fines de semana es sólo una gota en el océano comparado con eso. El automovilismo tiene un importante papel que desempeñar para que el mundo sea cada vez más verde, a costa de la huella que deja en sus eventos.

La Fórmula 1 va camino de introducir combustibles 100% sostenibles en 2026, mientras que en MotoGP tienen como objetivo que en 2027 su parrilla funcione con combustibles de origen 100% no fósil. Los combustibles se crearán en un laboratorio, con componentes que proceden de un sistema de captura de carbono, derivados de residuos municipales o biomasa no alimentaria.

Pero ese es el objetivo final. Ahora mismo, MotoGP compite con combustibles de origen no fósil en un 40%. Esto, explica Cecchinelli, fue algo de lo que se habló por primera vez hace unos tres años. Aunque la industria del motor se está centrando más en la propulsión híbrida y en la eléctrica, éstas "se descartaron fácilmente porque ninguno de los equipos que corren actualmente estaba convencido de que fueran el camino a seguir para las dos ruedas".

Las exigencias para los fabricantes de coches y motos son, por supuesto, diferentes. Y la industria de la moto siempre ha ido a la zaga en este sentido. Por ello, según Cecchinelli, un futuro híbrido o eléctrico para MotoGP "no era tan práctico `para la producción real". Y así se llegó a los combustibles sostenibles.

El hecho de que MotoGP sea pionero en esto conlleva un equilibrio. Tiene que avanzar en una dirección que sea beneficiosa para los fabricantes, en este caso Honda, Yamaha, KTM, Aprilia y Ducati, garantizando a su vez que se satisfagan las necesidades del campeonato en términos de proporcionar un producto que merezca la pena comprar.

Repsol es uno de los grandes nombres que apuesta por el futuro sostenible de MotoGP. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"La respuesta general es que es muy difícil", responde Cecchinelli cuando se le pregunta por la dificultad de equilibrar los objetivos de sostenibilidad de MotoGP sin poner en riesgo el espectáculo. "Es una pregunta interesante porque el público no tiene nada claro que esto esté influyendo literalmente en cualquier decisión que tomamos".

"Me parece que siempre hay gente que vive en otro mundo y dice algo así como: 'Qué tontos son, por qué no se limitan a decir que todo es libre [normativa abierta]'. Vale, si hacemos eso, se acabó el negocio porque es como suicidarse [empresarialmente]".

Hay algunos aspectos fundamentales en los que Dorna cree que no se puede transigir, como que MotoGP siga siendo un campeonato de prototipos. Pero dentro de ese marco, hay modificaciones que se pueden hacer para mejorar el espectáculo sin comprometer la integridad de la categoría. Un ejemplo es el paso a una ECU estándar en 2016. Al principio, algunos fabricantes tampoco veían nada claro su introducción, pero se les convenció y, en última instancia, el campeonato también se benefició de una mayor igualdad y de eliminar una gran barrera de entrada.

Para los aficionados, la sostenibilidad es a veces una palabra negativa. Pero los tiempos cambian y el automovilismo debe avanzar.

El paso a los combustibles sostenibles no supondrá un cambio tan radical para MotoGP como aquel, pero es necesario. Su traspaso a las motos de carretera puede no ser "el objetivo principal" para Dorna, pero Cecchinelli señala que es "un factor importante". "Ser relevantes en la carretera significa que el presupuesto de competición que cada fabricante destina a MotoGP tiene un retorno de la inversión", dice.

En pocas palabras: cuanto mayor sea el retorno tecnológico de tus esfuerzos, mayores serán tus beneficios. Y eso es válido tanto para el fabricante como para el patrocinador más pequeño. La sostenibilidad medioambiental es clara, pero tiene que ir unido a la sostenibilidad económica.

Por eso nunca existió la posibilidad de que este paso a los combustibles sostenibles quedara bajo la bandera de un solo proveedor. MotoGP cuenta con varias empresas de combustible de renombre que trabajan con los fabricantes, desde Repsol a BP, mientras que hay algunas marcas diferentes que actúan como socios patrocinadores de varios equipos satélite. En última instancia, esta nueva normativa sobre carburantes tiene una aplicación práctica para esas empresas y, a su vez, podría invitar a otros fabricantes de carburantes a invertir en MotoGP.

MotoGP pasará al 100% de combustibles no fósiles en 2027 para dar tiempo al desarrollo Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Entonces, ¿por qué se retrasa la introducción del 100% de combustible de origen no fósil a 2027?

"Cuando estábamos considerando los combustibles no fósiles, nos dimos cuenta de que el 100% de origen no fósil puede traer algunos problemas que pueden necesitar más tiempo para que se puedan solucionar. Puede que haya que hacer algún cambio en el motor", dijo Cecchinelli, "incluso aunque sea por los materiales, las juntas, las gomas y todo eso".

"Posiblemente la fecha límite iba a ser 2027 de todas formas, incluso sin ningún paso intermedio. Así que pensamos que es un proceso más suave que ayuda a todos a familiarizarse con estos nuevos combustibles sin demasiados problemas. Parecía un camino más razonable".

En cuanto a la integración, los equipos se han encontrado con una "transición suave" porque el nuevo combustible es lo que se conoce como un "drop-in" - que es exactamente como suena: combustible que va directamente al depósito y listo, menos algunos pequeños ajustes en la cartografía del combustible. Para los proveedores, es un nuevo reto fabricar un carburante que funcione a la perfección con las tecnologías de motor actuales, pero lo aceptan con gusto, ya que algunos pueden aprovechar su experiencia en el desarrollo de carburantes similares para coches.

Para los aficionados, la sostenibilidad es a veces una palabra negativa. Cuando la F1 adoptó sus motores turbohíbridos en 2014, fue objeto de críticas y burlas por su escaso ruido. Por otro lado, está la Fórmula E, que recibe críticas por ser totalmente eléctrica. Pero los tiempos cambian y el automovilismo tiene que cambiar con ellos. En MotoGP lo entienden, pero los combustibles sostenibles no ofrecerán ninguna diferencia notable para los aficionados.

En febrero se pulverizaron los récords de vuelta en las dos pruebas de pretemporada. Es decir, en MotoGP van más rápido que nunca y son más respetuosos con el medio ambiente. ¿Qué más se puede pedir?

Por supuesto, el cambio al 100% de combustibles de origen no fósil en 2027 también coincidirá con una importante reorganización del reglamento técnico, donde se ha propuesto de reducir el tamaño de los motores. El marco normativo exacto para 2027 aún no se ha hecho público, pero todos los fabricantes a los que se ha preguntado por ahora se han mostrado a favor del cambio.

Y aunque los próximos años se dedicarán a limar asperezas con los combustibles 100% no fósiles, cuando lleguen en 2027 se espera que no tengan un gran impacto en el rendimiento.

Además de MotoGP, las categorías de Moto2 y Moto3 avanzan en la misma dirección y funcionan con el mismo tipo de combustible que la categoría reina. Éste será suministrado por el gigante petrolero malayo Petronas.

Aunque no parezca gran cosa, los combustibles sostenibles son un paso más para asegurar el futuro del MotoGP y ayudar a la categoría a marcar la diferencia en el mundo en general.

El pequeño cambio de MotoGP tendrá un gran impacto Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Otras iniciativas de sostenibilidad de MotoGP

Durante más de 10 años, MotoGP ha defendido la iniciativa medioambiental KISS (Keep It Shiny and Sustainable). Eso ha incluido la eliminación del papel en el paddock, la reducción de la cantidad de plásticos de un solo uso e incluso la donación de los excedentes de alimentos de los equipos al final de cada fin de semana de carreras.

Todo esto tiene un pequeño impacto en la sostenibilidad de cada gran premio, pero es un impacto que no tiene un gran impacto en la burbuja general que es, en última instancia, cada fin de semana de MotoGP.

En la pista, como complemento a su apuesta por los combustibles totalmente sostenibles, MotoGP ha trabajado con el proveedor de neumáticos Michelin para aumentar la cantidad de material reciclable con el que se construye cada unidad.

Cecchinelli, de Dorna, admite que se trata del "0,000 por ciento del problema", pero que "somos pioneros en tecnología para poder experimentar y demostrar que no sólo se pueden fabricar neumáticos con materiales reciclables, sino que se puede hacer hasta el punto de fabricar neumáticos de competición".

Lo que eso demuestra es que cada elemento del automovilismo puede tener una aplicación práctica en el mundo real, que se combinará para tener un impacto mucho mayor en la sostenibilidad medioambiental.

