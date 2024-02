Brivio y su reto en Trackhouse: "Será complicarle la vida a Ducati"

El equipo Trackhouse va a por todas en el Mundial de MotoGP. El equipo de la NASCAR adelantó su llegada al campeonato, prevista para 2025, tras los problemas económicos que provocaron la marcha del RNF, la escuadra de Razlan Razali. Desde que se anunció su entrada a la parrilla, que la categoría reina quiere aprovechar para tener una relación más estrecha con el mercado estadounidense, los de Justin Marks han anunciado que serán más cercanos a Aprilia, ya que los dos pilotos tendrán una moto oficial en este 2024. Aunque ahí no queda la cosa.

Y es que, durante el pasado Test de Sepang, el primero de esta pretemporada, también confirmaron la llegada de Davide Brivio como nuevo director, una noticia que adelantó unas horas antes Motorsport.com. El italiano, con una amplia experiencia en MotoGP, vuelve a las dos ruedas después de su periplo en la Fórmula 1 y en el equipo Alpine, donde las cosas no fueron como esperaba. Sin embargo, está dispuesto a poner toda su experiencia al servicio de la escudería que cuenta con Miguel Oliveira y Raúl Fernández como pilotos.

"La F1 ha sido una buena experiencia para mí desde el punto de vista profesional", empezó explicando el reputado ingeniero en una entrevista con la televisión italiana 'Sky Sport MotoGP'. "Sinceramente, no ha ido como me hubiera gustado, pero he tenido la oportunidad de ver cómo funciona una organización tan grande. Aprendí algunas cosas nuevas y veremos si hay algo que me sea útil en esta nueva experiencia en MotoGP".

Así, Brivio quiere aplicar lo aprendido en su primera experiencia en un equipo no oficial en la clase de las motos mayores: "Para mí, será mi primera vez en un equipo independiente, pero éste es un poco diferente a los demás. No sólo porque son americanos, sino porque tienen mucho entusiasmo y la voluntad de ser innovadores. He estado en su sede y es una hermosa realidad. El mundo americano siempre me ha fascinado y será genial ver qué podemos traer de su deporte al europeo, y si habrá algo en la NASCAR en lo que podamos inspirarnos para MotoGP, y viceversa. Podrían ser dos mundos que se encuentran y se cruzan, y creo que es positivo para todos".

De esta forma, Brivio pasó a explicar el proyecto que tiene Trackhouse para MotoGP. En sus palabras, dejó claro que comparte la ambición con la que cuenta el equipo procedente de Estados Unidos, y no se esconde a la hora de decir que el objetivo es molestar a Ducati, gran dominadora del campeonato en estos momentos.

"Habrá una gran colaboración con Aprilia, y creo que trabajaremos mucho juntos con Massimo Rivola [CEO de la marca]. Pero él es quien dirige Aprilia y quien la ha llevado donde está, así que intentaremos ayudarnos mutuamente y crear un equipo fuerte. Creo que nuestros dos pilotos tienen mucho talento y trataremos de aprovechar al máximo su potencial, dado que el año pasado no consiguieron sacar todo el partido que podían dar", siguió.

"Ducati ha confirmado la gran competitividad que ha conseguido, y el trabajo que tiene que hacer Aprilia es tratar de acercarse y contrarrestar este dominio. Veo una Aprilia muy activa, sobre todo desde el punto de vista aerodinámico. Tienen una moto completamente nueva, que puede traer algunos problemas al principio, pero parece tener un gran potencial. El reto es meterse entre las Ducati e intentar complicarles la vida. Eso es lo que intentarán Aprilia y KTM, mientras que las japonesas tratarán de crecer. Todas atacarán a las Ducati, aunque no será fácil", finalizó Brivio, haciendo un análisis de lo que espera este año.