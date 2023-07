Poncharal: "BMW y Kawasaki tendrían el poder para llegar a MotoGP"

La salida de Suzuki en la temporada 2022 redujo la parrilla de MotoGP a 22 motos. Actualmente, hay cinco equipos de fábrica y seis equipos satélite. La pregunta que surge es por qué las dos plazas libres no se conceden a otro equipo satélite. La respuesta es fácil: el campeonato espera a poder asignarlas a una marca con presencia oficial.

"El escenario ideal sería 24 motos: seis fabricantes y todos con un equipo satélite", explica Herve Poncharal en una entrevista a 'Motorsport-Total.com'. El francés, máximo responsable del Tech3, fue reelegido presidente de la IRTA, la asociación de equipos independientes, en Assen, un cargo que ha ocupado durante 17 años.

En principio, MotoGP quiere mantener este equilibrio que comenta Poncharal, que adelanta las dos fábricas potentes que podrían ocupar el hueco de los de Hamamatsu: "Las marcas que podrían participar son BMW y Kawasaki. Esos son los únicos fabricantes que tienen el saber hacer y el poder para venir. Triumph dice que no está preparada y que está contenta con Moto2. Quizá Suzuki también quiera volver. Quién sabe".

"Así que esas dos plazas están reservadas para eso. Si se las dieras a otro equipo satélite, entonces significaría cerrar la oportunidad a una fábrica. Si empiezas a romper las reglas creas mucha incertidumbre, todos estamos en contra. Además, no puedes dar una plaza para un año. Eso crearía muchos problemas. Pongamos el ejemplo de Acosta y KTM [al respecto de que el murciano podría subir a MotoGP con un nuevo equipo satélite de los austriacos]. Le darías otro valor a un fabricante, y también reduciría el de otros equipos satélite", añade el galo a su explicación.

"¿Cuál es el valor de un equipo satélite? No son nuestros camiones. El valor es la licencia, nuestro punto de partida", insiste. "Construir un equipo de MotoGP no es fácil. Cualquiera que lo hiciera diría que no lo haría por una temporada. La inversión sería demasiado grande. Necesitas al menos cinco años".

No obstante, existe un desequilibrio en los seis equipos privados que hay actualmente en la parrilla de la categoría reina. Tres escuadras trabajan con Ducati, mientras que KTM, Aprilia y Honda tienen un equipo cada uno. Yamaha, por su parte, solo tiene a la escudería oficial.

Al respecto, Poncharal comenta: "Me encanta la libertad y el libre mercado. Hay quien dice que ocho Ducati son demasiadas y matan el campeonato. Cada equipo satélite puede elegir lo que quiera, no se puede dictar eso. Aprilia hizo una oferta a Gresini, pero ellos querían ir a Ducati. Algunos dicen que el VR46 debería irse a Yamaha. Pero sólo hay que preguntar a Marco Bezzecchi y a Luca Marini... ¿Quieren cambiar?".

"Estuve 20 años con Yamaha. Cuando me cambié, me gustó la actitud de Stefan Pierer, Hubert Trunkenpolz, Pit Beirer y demás. Sí, su moto no era tan competitiva. Me cambié porque quería trabajar con esa gente. Querían tener un equipo satélite y apoyarlo totalmente. Eso es importante para ellos. Gresini, VR46 y Pramac están con Ducati porque era el mejor trato que podían conseguir en términos de rendimiento y apoyo", finalizó.