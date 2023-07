"Todos los pilotos VR46 Riders Academy priorizan ganar carreras a ganar dinero"

Aunque el Mundial de MotoGP vive inmerso en la pausa estiva, entre bastidores el trabajo no cesa y una de las piezas más apetecibles, ahora mismo, del mercado es el joven talento del Mooney VR46, el italiano Marco Bezzecchi, que en su segunda temporada en la clase reina ha sumado ya dos victorias y está metido de lleno en la lucha por el campeonato.

Bezzecchi acaba contrato a final de temporada con el equipo, no así con la VR46 Riders Academy, que es quien gestiona sus intereses en un momento crucial de su carrera, ya que tiene sobre la mesa diferentes opciones donde elegir.

Motorsport.com se sentó a hablar con Francesco Secchiaroli, ejecutivo de la Academia de Valentino Rossi, que es, a la vez, el que se encarga de negociar los contratos de Bezzecchi y su compañero Luca Marini, que tiene un año más de contrato, hasta final de 2024.

Durante la entrevista, Secchiaroli deja claro que la academia y el equipo son "temas separados", y aunque "la armonía es absoluta", a la hora de sentarse a hablar, siempre defenderá los intereses del corredor por encima de los del equipo.

El agente, que debuta este año en el puesto, no está sorprendido por la progresión de Marco.

"Honestamente no, es algo que nos esperábamos. Para nosotros, que lo vemos entrenar todos los días, ya sea en la pista como fuera de ella, no ha sido una sorpresa. Hemos reconocido siempre su talento y este era el camino que esperábamos que iba a recorrer", explica el agente del piloto.

Como gestores de la carrera de Bezzecchi, en el VR46 tienen un plan muy preciso para reforzar la carrera del piloto.

"Fundamentalmente, como VR46 Riders Academy, nosotros tratamos de gestionar la vida del atleta, ya sea desde el punto de vista del entrenamiento, como desde la vertiente manager. A partir de ahí, todo lo que está en nuestras manos que se pueda hacer para ayudarle fuera de la pista, ya que en los circuitos se encargan de su carrera los técnicos del equipo, tratamos de aportárselo. Ya sea negociando sus contratos y patrocinios, como facilitando sus entrenamientos en el gimnasio o con las motos fuera de los grandes premios, organizamos y nos encargamos de que pueda entrenar siempre que quiera".

Tal y como confirma Secchiaroli "Marco acaba contrato a final de este año", por lo que es ahora el momento de tomar decisiones sobre lo que hará la próxima temporada, con un abanico de opciones encima de la mesa, ya sea promocionar al equipo Pramac-Ducati, fichar por otro fabricante, se habla de Yamaha, o seguir en el Mooney VR46, donde el agente no ve conflicto a la hora de negociar.

"El equipo y la Academy son dos temas separados", explica. "Marco tiene un acuerdo con el equipo que acaba a final de temporada para actuar como piloto. Por otro lado, tiene un acuerdo con la Academy que le hace de manager. La Academy es una estructura que le da a los chicos, además de un apoyo como agentes, toda la ayuda para poder prepararse y entrenar lo mejor posible, algo que no ofrece ningún otro manager del paddock", un contrato con la Academy que, sin embargo, Secchiaroli no desvela su duración. "No lo recuerdo", dice con una sonrisa, aunque, al parecer, son acuerdos sellados con un apretón de manos y sin fecha fija.

Con todas las opciones sobre la mesa, para un manager al uso la mejor opción sería la más alta, ya sea económica, deportiva o, normalmente, un mix de ambas.

"Honestamente, nuestro objetivo es encontrar la mejor situación para que Marco pueda aprovechar las cualidades que nosotros sabemos que tiene como piloto", dice.

"Debo decir la verdad, es un momento de mercado muy incierto, no hay nada definido en estos momentos, están confluyendo varios factores, como pilotos que acaban contrato, otros que están lesionados, como Alex Rins, por ejemplo, y eso hace que haya muchas operaciones que aún no se han definido. Por tanto, estamos un poco a la expectativa sin que haya nada cerrado".

Un factor importante y que su manager tiene muy en cuenta es valorar la opción que más ilusione a Marco como piloto.

"Fundamentalmente Marco está muy feliz en el equipo VR46, está encantado, es un equipo fortísimo, y ha quedado claro que tampoco hay una gran diferencia entre la moto oficial y la que lleva él este año (modelo 2022)".

"Por tanto, digamos que ahora mismo todas las opciones están encima de la mesa y todas están abiertas", insiste.

Lo que tiene claro Secchiaroli es que la maniobra de bajar a Enea Bastianini del equipo oficial para colocar a Marco en su lugar, es algo que Ducati no va a llevar a cabo.

"Es una buena pregunta, ¿quién sabe? Personalmente pienso que no van a hacerlo, pero sinceramente no sabría que decirte. Enea ha tenido muy mala suerte este año, se ha perdido cinco carreras por la lesión y lo lógico es que Ducati le quiera dar más tiempo para que pueda demostrar la calidad que le llevó al equipo de fábrica. Es comprensible".

Tal y como están funcionando las Ducati, uno piensa que la prioridad es seguir en la órbita de las motos de Bolonia, pero la opción de correr para una fábrica como Yamaha siempre es atractiva.

"En este momento la Yamaha es una moto que está pasando dificultades, pero nosotros como VR46 Raiders Academy tenemos allí a Franco Morbidelli y nuestra prioridad, francamente, es que pueda permanecer allí, en el equipo oficial".

"Lo bueno de Ducati es que ahora mismo es una moto fortísima, así que seguramente es una muy buena opción para Marco".

Si la opción del equipo oficial y la de Yamaha no están, prácticamente, en consideración, la elección para Bezzecchi está clara: ir a Pramac o seguir donde está, aunque en este último caso con material de fábrica.

Lo que no será un problema para el manager de Bezzecchi es el tema económico, ya que cuando le recordamos que hay dos tipos de deportistas, los que quieres el mejor contrato económico, y los que priorizan la vertiente deportiva, Secchiaroli rotundo en su respuesta.

"Todos los chicos de la VR46 Raiders Academy son deportistas que anteponen ganar carreras a ganar dinero, te lo puedo asegurar", zanja.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images