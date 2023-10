Bezzecchi: "El dolor me va a acompañar hasta final de temporada"

El joven corredor del Mooney VR46 sigue tercero de la general y con opciones matemáticas reales de luchar, todavía, por el campeonato, un objetivo muy complicado y más después de pasar por el quirófano para solucionar una fractura en al clavícula derecha.

Marco Bezzecchi se cayó practicando en el Ranch de Valentino Rossi, y el domingo antes de Indonesia pasó por el quirófano. El jueves viajó hasta Lombok y el viernes se subía a la moto.

El esfuerzo del fin de semana, y la posición del cuerpo sobre la moto para evitar forzar el hombro lesionado, hizo que otras muchas partes del cuerpo acabaran resintiéndose y doliendo al corredor de Rimini.

"Fue un fin de semana muy difícil. De hecho, toda la semana fue muy dura, tuve que tirar de fuerza para competir", explicaba este jueves Bezzecchi en la previa del Gran Premio de Australia, que se celebra este fin de semana en Phillip Island.

"El lunes estaba fatal después de la carrera, viajé hasta aquí directamente para trabajar con el fisioterapeuta, y parece que el hombro esta un poco mejor. Pero esta todo demasiado fresco y espero sufrir de nuevo aquí, no va a ser fácil empujar sobre el hombro derecho, no va a ser fácil ya para mi hasta el final de temporada", admitió el italiano.

Bezzecchi explicó que la lesión en la zona del hombro y clavícula, donde le insertaron una placa, hizo que instintivamente utilizara otras partes del cuerpo.

"Tengo dolor ahora y sentí mucho dolor durante el fin de semana, en la sprint y la carrera larga sentía mucho dolor en la espalda, el hombro, las cervicales, el pecho, todo me dolía mucho por el estrés. Hicimos muchas sesiones de tratamiento y la situación está un poco mejor", trata de animarse.

Un circuito como Phillip Island, donde no hay grandes frenadas, puede ayudar al corredor.

"La frenada era la parte más difícil, pero también los cambios de dirección, no se que cabe esperar en este circuito, hay menos frenadas fuertes y eso me puede ayudar, por las curvas de alta velocidad son también muy exigentes. En cualquier caso, me veo más fuerte que la semana pasada en este momento", a la espera de subirse a la moto.

Bezzecchi nunca ha logrado un gran resultado en Australia, algo que necesito para seguir enganchado a la lucha por el campeonato.

"Este circuito es fantástico, me gusta mucho, nunca he logrado estar aquí en el podio y espero tener la oportunidad de hacerlo este fin de semana", marca el objetivo.