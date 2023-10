Espargaró: "La asociación de pilotos no será ninguna revolución"

A diferencia de las grandes competiciones, como la Fórmula 1 o la Liga de fútbol, el colectivo de pilotos del Mundial de MotoGP no cuenta con una asociación o sindicato que defienda los intereses de los deportistas, lo que hace que en muchas ocasiones algunos de estos corredores se vean desprotegidos antes las decisiones de sus respectivos equipos.

Motorsport.com adelantó la pasada semana la creación de un grupo de trabajo que debe ser la semilla de esa asociación, con Sylvain Guintoli al frente.

"En este ‘paddock’ los contratos tienen que respetarse más", dijo este jueves en Phillip Island Aleix Espargaró.

"Me parece estupendo que los contratos se rompan por ambas partes, pero cuando eso no pasa es porque lo rompen los equipos; lo hemos visto muy a menudo en Moto2. Si las dos partes están de acuerdo, como Marc Márquez y Honda, eso es bueno, es parte de la relación. El problema es lo que ocurre muchas veces en Moto2 o Moto3, donde los equipos deciden unilateralmente romper con el piloto cuando no pasa por un buen momento. Pero, cuando ocurre al revés, y el piloto gana carreras, o más carreras de las esperadas, no va a pedir más dinero", explica el de Aprilia.

"Lo vimos hace dos años con Raúl Fernández. Ganaba tres pesetas, porque en Moto2 ganas eso, y ganó muchas carreras. Su equipo no le ofreció un 30% más de sueldo. Pues lo mismo, cuando un piloto pasa por un mal momento no le puedes bajar de la moto", considera.

Mientras el Mundial cuenta con una asociación de equipos (IRTA) y de constructores (MSMA), los pilotos dependen únicamente de su fuerza individual. "Lo que ocurre es que IRTA protege demasiado a los equipos, no a los pilotos", valora.

Un ejemplo claro de la clase de trato de los equipos hacia los pilotos lo expone KTM, que en pocos meses liquidó a Iker Lecuona, Remy Gardner y el propio Raúl, y que en 2024 tiene a cinco pilotos bajo contrato con solo cuatro motos.

Un Raúl que logró encontrar una salida a Aprilia que no acaba de cuajar.

"La realidad es que esperaba más de Raúl, y también se lo he dicho a él directamente", comenta Aleix, el jefe de filas de la casa de Noale.

"Le considero como uno de los jóvenes con más talento. El año pasado fue el de su debut en MotoGP, con una moto complicada y un equipo que no era para nada el mejor. Pero este año tiene una moto ganadora; más o menos el mismo material que puede tener Marco Bezzecchi con Ducati (una moto de un año anterior, que ganaba carreras). Raúl necesita mejorar más, está progresando y en Aprilia todo el mundo cree mucho en su talento", se muestra esperanzado.

Sobre la asociación de pilotos, Aleix ha empujado en ese sentido, pero tampoco lo ve como la solución final.

"No creo que esto vaya a cambiar mucho las cosas. Hay quien cree que eso va a ser la revolución, pero no va a ser ninguna revolución. No hay nada super concreto. Eso sí, estaría bien que hubiera un capitán de pilotos, o un director de una asociación, para unirnos todos. Las opiniones ahora son muy dispares, y a veces incluso las promueven las fábricas", zanja el de Granollers.