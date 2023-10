Bagnaia "no esperaba recuperar el liderato" de MotoGP en Indonesia

Pecco Bagnaia llega en un gran momento a Phillip Island, algo que era inesperado hace apenas unos días, tras el sábado del Gran Premio de Indonesia. El vigente campeón del mundo perdió el liderato del Mundial en una complicada carrera al sprint, que ganó Jorge Martín para completar su espectacular remontada desde Montmeló hasta Mandalika.

Todo parecía indicar que la situación seguiría el mismo patrón el domingo en la carrera larga, pero una versión pletórica del italiano, remontando desde la P13, se combinó con el primer error en mucho tiempo del español, al caerse cuando lideraba con comodidad. Bagnaia no dejó pasar el error y acabó ganando para recuperar la cabeza del campeonato apenas un día después de perderla, aventajando ahora en 18 puntos al de Pramac.

Este jueves, en la rueda de prensa de pilotos en Australia, 16ª cita de la temporada 2023 de MotoGP, el transalpino se mostró muy contento por, sobre todo, haber recuperado las sensaciones con la Ducati después de haber sufrido con la frenada en anteriores grandes premios. Ese aspecto fue clave para que Pecco pudiera recuperar el liderato el domingo, algo que no esperaba, tal y como él mismo reconoció.

"Fue fantástico [ganar en Indonesia], sin duda", empezó diciendo. "Estábamos atravesando un momento difícil, y ser capaces de volver a ganar mostrando ese nivel de rendimiento y partiendo desde la 13ª posición fue fantástico. Lo que también me satisface son las sensaciones con la moto, me sentía completamente bien, súper contento con la frenada o el nivel de agarre. En comparación al sábado, ya estaba muchísimo mejor. Es una gran motivación para el resto de la temporada".

"No me esperaba recuperar el liderato. Estaba haciendo un buen trabajo, me puse tercero en tres vueltas, y estaba viendo que Jorge siempre estaba en la misma posición, pero dos o tres vueltas antes de caerse empezó a empujar de manera muy agresiva y luego se cayó. Cuando lo vi pensé que había que mantener la calma. Sabía que iba gestionando a la perfección la goma trasera, y cuando quedaban 10 vueltas me acerqué a Viñales por la victoria", continuó.

En este contexto de pelea por el título de esta campaña, los periodistas pidieron a Pecco y a Martín que analizasen a su rival. "A Jorge se le da muy bien la tracción, la aceleración. El punto débil, que no lo es, porque sin este estilo de pilotaje no podría salir tan rápido como lo hace, es la frenada", contestó el #1. Martín respondió justo lo contrario.

Sobre qué espera en Australia, Bagnaia no cree que vaya a ser una carrera en la que alguien pueda escaparse, sino más de grupo, como se ha visto en varias de las últimas ediciones del gran premio.

"El año pasado [quedó] bastante claro lo difícil que resulta escaparse en este circuito. Durante el fin de semana fui competitivo, me veía con posibilidades de escaparse, pero Jorge lo intentó en la salida, después llegó Rins, luego lo intenté yo, y cada vez que empujaba un poco el resto me daba caza. Además, aquí el consumo del neumático trasero es crítico. La curva 4 puede ser bastante problemática. Así que tienes que ser muy cuidadoso cuadrándolo todo".

"Al final, es más una carrera distinta, tienes que ir guardando carcasa y luego intentar algo en las últimas vueltas. Por supuesto, es mejor estar delante en el grupo en el principio, pero o tienes mucha suerte y en las primeras 5 o 6 vueltas tienes una ventaja de 5 segundos, o no tiene mucho sentido [intentar escaparse]. Creo que KTM, Honda y Yamaha estarán ahí también, va a ser una carrera de grupo", explicó.

Además, otro aspecto a vigilar será la climatología: "Este circuito siempre es peculiar. Parece que este fin de semana vamos a tener un viernes normal, con menos viento, el sábado algo más, y parece que el domingo vamos a tener 12 grados, viento racheado a 50 km/h, lluvia... Así que la carrera puede ser bastante exigente. Pero me encanta pilotar aquí, es uno de mis circuitos favoritos. Las curvas rápidas son fantásticas, me encantan la 1 y la 3".

"Para mí es más difícil aquí que en Japón [por disputar la carrera en mojado tras un fin de semana en seco, como pasó en Motegi]. La temperatura y las condiciones pueden cambiar en cuestión de minutos. Pero siempre estamos preparados para ello, ya veremos. Estoy más centrado en encontrar las sensaciones ya desde el arranque el viernes y tratar de ser competitivo", siguió.

Por último, Bagnaia también describió a Casey Stoner, héroe local en Phillip Island: "Es un piloto con un instinto increíble, que marcaba la diferencia cada vez que las condiciones no eran perfectas. Fue fantástico con la Ducati cuando ganó el título, estaba demostrando que era el único que podía ir rápido con ella. Y cuando llegó a Honda, parecía que todo le salía fácil. Su talento y su instinto eran maravillosos", finalizó.