Márquez: "El piloto que llegue en mi lugar se encontrará un equipo humano increíble"

Solo cuatro días después de acabar de forma inesperada en Mandalika, el Mundial de MotoGP está ya afrontando un nuevo fin de semana en el que Marc Márquez espera poder olvidarse de las caídas y tener una oportunidad en una pista en la que siempre se ha mostrado rápido, hasta el punto de que el pasado año acabó en el podio, pese a no ser en ese momento competitivo con la Honda.

"Este año es difícil de entender si nuestro nivel será bueno o no. Es verdad que aquí he sido rápido en el pasado, pero no tengo expectativas", admitió un todavía dolido Márquez.

"El fin de semana pasado no acepté que corríamos en un circuito en el que sufriríamos", admite.

"Y cuando no aceptas eso te caes más. Ahora tengo que dar un paso atrás y recuperar un poco la confianza", se plantea.

Tras hacer un buen fin de semana en la India, y acabar en el podio en Japón, en Mandalika parecía que Márquez tenía una situación propia para completar un buen fin de semana.

"En Indonesia comenzamos muy bien, pero diría que fue por una cuestión de motivación", al venir del podio de Motegi. "Y creo que (la mejora de rendimiento) se debió también a la falta de agarre de la pista. Me caí el sábado en la sprint, y ese accidente lo entendí. Pero el de la carrera larga es de esas caídas que te quitan mucha confianza", lamentó.

Las previsiones para el fin de semana australiano pintan un panorama complicado, incluso peligroso.

"Aquí siempre hace viento. Pero es peligroso si hay un muro demasiado cerca; o si haces aquaplaning. Pero si hay viento, pues ves más despacio.

Una condiciones que combinadas con las características de la pista pueden ofrecer una oportunidad al español.

"Aquí el piloto puede marcar un poco más la diferencia, pero también necesitas mucho agarre en la parte trasera. En este circuito puedes empujar si lo sientes. Si no, mejor no apretar", avisa.

Marc descarta que Australia sea una oportunidad real de poder ganar.

"Ganar este año... será difícil. No podemos afrontar ninguna carrera pensando en ganarla porque estamos lejos. No estamos a uno, dos, tres segundos del ganador, estamos a siete o diez segundos en nuestra mejor carrera. No podemos pensar en ganar aquí, en Buriram o Valencia, que son los tres mejores circuitos de los que quedan. En Malasia y Qatar sufriremos mucho; en los otros tres sufriremos un poco menos, pero no tanto como para pensar en la victoria".

Sobre la situación de su actual equipo, que busca un recambio tras la separación, Marc entiende que no hay mucho margen de maniobra.

"Sé que Honda está en una situación delicada porque la mayoría de pilotos tienen contrato. Les deseo lo mejor a ellos y a mi equipo, porque el piloto que llegue en mi lugar se encontrará un equipo humano increíble", dando por hecho que Honda va a mantener unido a ese grupo.