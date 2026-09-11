Bezzecchi: "El objetivo era ser el más rápido, pero hubiera preferido tener mejores sensaciones"

Marco Bezzecchi no pudo, en el FP1, marcar el mejor tiempo después de liderar toda la sesión, ya que Marc Márquez se las apañó para quitarle el tiempo. Sin embargo, en la Práctica del viernes por la tarde del GP de San Marino, el corredor local (es de Rimini, a escasos kilómetros del circuito) dio toda una exhibición, sobre todo en ritmo de carrera, pero con una velocidad que le permitió acabar el día a diez milésimas del tiempo con el que logró la pole el año pasado.

"Estoy contento con cómo ha ido el día; fue un buen comienzo y alcanzamos el objetivo del equipo y el mío", introdujo Bezzecchi antes de avisar: "No fue fácil, porque la moto se mueve mucho, y eso me hace sufrir tanto física como emocionalmente".

El italiano se ha operado este verano de la clavícula y la rodilla izquierda, que le da mucho fastidio. "No se trata tanto de mi hombro, porque estoy bastante contento, noté una mejoría real. Es más la rodilla, que lamentablemente todavía me duele. Así que es solo cuestión de tiempo, y me gustaría saber cuánto durará. Ojalá desapareciera ya. Pero en general, fue un buen día, y tendremos que trabajar y solucionar muchas cosas para mañana", advirtió.

La impresión desde fuera era de que se había visto a un Bezzecchi dominante este viernes en Misano, pero el de Aprilia desveló estar sufriendo físicamente, sobre todo con la rodilla, pero también le falto algo en algunos puntos del circuito.

"Hubiera preferido tener buenas sensaciones en lugar de marcar el tiempo más rápido hoy en las condiciones actuales. Pero espero que haya margen, y nuestro objetivo es mejorar lo máximo posible para mañana. La pista mejorará, pero hoy ya estaba en muy buenas condiciones".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sabemos que necesitamos mejorar en la segundo sector, pero también en el cuarto. He visto que Márquez es muy rápido en el T4. En el T2, muchos pilotos son más rápidos que yo. Hay mucho margen, y debo decir que incluso en el primer y tercer sector hay trabajo por hacer", localizó sus puntos flojos.

El cambio de los neumáticos blandos a medios traseros, para algunos pilotos fue grande y para otro no cambiaba mucho. "Aún no sabemos qué neumáticos usaremos en la carrera. Ambos son válidos, y esperaremos a última hora para tomar la decisión".

Mientras Bezzecchi se mostraba muy fuerte este viernes, las otras Aprilia, estuvieron lejos.

"Es solo viernes, así que no te preocupes. Mañana todas estarán arriba. Nos estamos centrando en nosotros mismos, trabajando al máximo en el box e intentando identificar todo lo que se puede mejorar", concluyó.