Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Bezzecchi: "El objetivo era ser el más rápido, pero hubiera preferido tener mejores sensaciones"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Bezzecchi: "El objetivo era ser el más rápido, pero hubiera preferido tener mejores sensaciones"

Alonso anticipa caos en la carrera de Madring y se pone un objetivo simple y efectivo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Alonso anticipa caos en la carrera de Madring y se pone un objetivo simple y efectivo

Pol Espargaró: "Estoy impresionado; he hecho una vuelta bastante por encima de mis posibilidades"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Pol Espargaró: "Estoy impresionado; he hecho una vuelta bastante por encima de mis posibilidades"

Martín: "Por todo lo que he pasado, a la hora de atacar el tiempo, si no estoy al 100% prefiero prevenir"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Martín: "Por todo lo que he pasado, a la hora de atacar el tiempo, si no estoy al 100% prefiero prevenir"

Antonelli bate a los Ferrari en una FP2 en Madring con accidente y polémica

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Antonelli bate a los Ferrari en una FP2 en Madring con accidente y polémica

A qué hora es la clasificación de F1 en Madrid, la del GP de España 2026, y cómo verla gratis

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
A qué hora es la clasificación de F1 en Madrid, la del GP de España 2026, y cómo verla gratis

WRC Chile - Solberg lidera tras un primer bucle afectado por las lluvias

WRC
WRC
Rally de Chile
WRC Chile - Solberg lidera tras un primer bucle afectado por las lluvias

Vídeo: primer accidente de la F1 en Madring, con bandera roja

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Vídeo: primer accidente de la F1 en Madring, con bandera roja
Declaraciones
MotoGP GP de San Marino

Bezzecchi: "El objetivo era ser el más rápido, pero hubiera preferido tener mejores sensaciones"

El italiano fue el más rápido en el arranque del GP de San Marino, exhibiendo un ritmo que sus rivales situaron por encima del resto, por más que el de Aprilia no logra recuperarse completamente de su lesión en la rodilla.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marco Bezzecchi no pudo, en el FP1, marcar el mejor tiempo después de liderar toda la sesión, ya que Marc Márquez se las apañó para quitarle el tiempo. Sin embargo, en la Práctica del viernes por la tarde del GP de San Marino, el corredor local (es de Rimini, a escasos kilómetros del circuito) dio toda una exhibición, sobre todo en ritmo de carrera, pero con una velocidad que le permitió acabar el día a diez milésimas del tiempo con el que logró la pole el año pasado.

"Estoy contento con cómo ha ido el día; fue un buen comienzo y alcanzamos el objetivo del equipo y el mío", introdujo Bezzecchi antes de avisar: "No fue fácil, porque la moto se mueve mucho, y eso me hace sufrir tanto física como emocionalmente".

El italiano se ha operado este verano de la clavícula y la rodilla izquierda, que le da mucho fastidio. "No se trata tanto de mi hombro, porque estoy bastante contento, noté una mejoría real. Es más la rodilla, que lamentablemente todavía me duele. Así que es solo cuestión de tiempo, y me gustaría saber cuánto durará. Ojalá desapareciera ya. Pero en general, fue un buen día, y tendremos que trabajar y solucionar muchas cosas para mañana", advirtió.

La impresión desde fuera era de que se había visto a un Bezzecchi dominante este viernes en Misano, pero el de Aprilia desveló estar sufriendo físicamente, sobre todo con la rodilla, pero también le falto algo en algunos puntos del circuito.

"Hubiera preferido tener buenas sensaciones en lugar de marcar el tiempo más rápido hoy en las condiciones actuales. Pero espero que haya margen, y nuestro objetivo es mejorar lo máximo posible para mañana. La pista mejorará, pero hoy ya estaba en muy buenas condiciones".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sabemos que necesitamos mejorar en la segundo sector, pero también en el cuarto. He visto que Márquez es muy rápido en el T4. En el T2, muchos pilotos son más rápidos que yo. Hay mucho margen, y debo decir que incluso en el primer y tercer sector hay trabajo por hacer", localizó sus puntos flojos.

El cambio de los neumáticos blandos a medios traseros, para algunos pilotos fue grande y para otro no cambiaba mucho. "Aún no sabemos qué neumáticos usaremos en la carrera. Ambos son válidos, y esperaremos a última hora para tomar la decisión".

Mientras Bezzecchi se mostraba muy fuerte este viernes, las otras Aprilia, estuvieron lejos.

"Es solo viernes, así que no te preocupes. Mañana todas estarán arriba. Nos estamos centrando en nosotros mismos, trabajando al máximo en el box e intentando identificar todo lo que se puede mejorar", concluyó.

Por si te lo perdiste:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Pol Espargaró: "Estoy impresionado; he hecho una vuelta bastante por encima de mis posibilidades"

Mejores comentarios
Más de
Germán Garcia Casanova

Martín: "Por todo lo que he pasado, a la hora de atacar el tiempo, si no estoy al 100% prefiero prevenir"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Martín: "Por todo lo que he pasado, a la hora de atacar el tiempo, si no estoy al 100% prefiero prevenir"

Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora

Quartararo: "Fruto de la frustración dije cosas que no estuvieron bien"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Quartararo: "Fruto de la frustración dije cosas que no estuvieron bien"
Más de
Marco Bezzecchi

Qué pilotos de MotoGP pasan directos a la Q2 de Misano y quiénes disputarán la Q1

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Qué pilotos de MotoGP pasan directos a la Q2 de Misano y quiénes disputarán la Q1

A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Misano

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Misano

A qué hora fue MotoGP el viernes en Misano, FP1 y Práctica del GP de San Marino

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
A qué hora fue MotoGP el viernes en Misano, FP1 y Práctica del GP de San Marino
Más de
Aprilia

Martín: "Siento que Márquez y Bezzecchi tienen un puntito más que yo en la lucha por el título"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Martín: "Siento que Márquez y Bezzecchi tienen un puntito más que yo en la lucha por el título"

Bezzecchi: "Misano es una carrera especial, pero no hay que alucinar"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Bezzecchi: "Misano es una carrera especial, pero no hay que alucinar"

Horarios del GP de San Marino de MotoGP en Misano y cómo verlo

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Horarios del GP de San Marino de MotoGP en Misano y cómo verlo

Últimas noticias

Bezzecchi: "El objetivo era ser el más rápido, pero hubiera preferido tener mejores sensaciones"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Bezzecchi: "El objetivo era ser el más rápido, pero hubiera preferido tener mejores sensaciones"

Alonso anticipa caos en la carrera de Madring y se pone un objetivo simple y efectivo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Alonso anticipa caos en la carrera de Madring y se pone un objetivo simple y efectivo

Pol Espargaró: "Estoy impresionado; he hecho una vuelta bastante por encima de mis posibilidades"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Pol Espargaró: "Estoy impresionado; he hecho una vuelta bastante por encima de mis posibilidades"

Martín: "Por todo lo que he pasado, a la hora de atacar el tiempo, si no estoy al 100% prefiero prevenir"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Martín: "Por todo lo que he pasado, a la hora de atacar el tiempo, si no estoy al 100% prefiero prevenir"