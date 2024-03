Bastianini también sufrió vibraciones en su Ducati GP24 en Qatar

Un quinto puesto no es un resultado para tirar cohetes, y Enea Bastianini no acabó completamente satisfecho con su primer gran premio de la temporada. La primera fila que consiguió en la clasificación de Qatar hizo pensar al piloto de Ducati que podía tener lo necesario para, al menos, luchar por el podio, pero las dos carreras de Losail mostraron una realidad muy diferente.

El piloto de Rimini sufrió problemas de 'chattering' en la parte trasera de su Desmosedici y no pudo ser tan incisivo como los otros dos pilotos "listos", que tienen la GP24 como él (hay que excluir a Franco Morbidelli porque se perdió todas las pruebas invernales por lesión). Jorge Martín y Pecco Bagnaia se repartieron las victorias. Y la 'Bestia', sin embargo, no ocultó que cometió errores de estrategia en la prueba del domingo, especialmente en los primeros compases.

"La carrera no fue nada especial. Al principio intenté arreglármelas para intentar ser rápido en la parte final, pero no fue la decisión correcta, porque la caída de neumáticos fue menor que en la sprint. Habría sido mejor intentar darlo todo desde el principio, así que no estoy contento", dijo el italiano, algo similar a lo que dijo Martín tras terminar tercero.

"En general, sin embargo, este quinto puesto es una buena manera de empezar la temporada, aunque mi objetivo era algo mejor", explicó Bastianini, que abandona Qatar en sexta posición del Mundial de Pilotos, a 16 puntos del líder, su compañero de equipo.

Mientras que precisamente Bagnaia consiguió mejorar su puesta a punto entre el sábado y el domingo, el #23 siguió sufriendo las molestas vibraciones en el tren trasero que le han perseguido desde la pretemporada: "Probablemente no hemos trabajado en la dirección correcta, porque el problema era más o menos el mismo. Tenemos que entender por qué fui más rápido en los entrenamientos que en la carrera de hoy [por el domingo], pero tenemos muchos datos que analizar de cara a Portimao. Sin embargo, creo que sólo podemos estar satisfechos al 50%".

Por otra parte, Bastianini parece tener las ideas bastante claras sobre lo que su compañero de box y Martín están consiguiendo hacer mejor que él en estos momentos sobre la GP24: "Digamos que, en la fase de rodaje, consiguen ser más eficaces, y creo haber entendido cuál es el motivo. Desde el viernes, la moto se sentía un poco diferente a la del test, un poco más "frenada", con más freno motor. Creo que una de las posibles razones es esa, así que intentaremos reducirlo a partir de la próxima carrera".

Por último, el fin de semana de Losail parece haber demostrado que la competencia no está tan lejos como los test hacían pensar, según el transalpino: "Ducati es ahora la referencia para todos, pero creo que KTM está muy cerca, porque Brad Binder acabó segundo tanto en la sprint como en la carrera larga. Creo que junto con las Aprilia serán nuestros rivales este año", finalizó.