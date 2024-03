Por qué cree Jorge Martín que puede ser "imbatible" en MotoGP 2024

Jorge Martín afrontaba con muchas ganas el arranque de la temporada 2024 de MotoGP. El vigente bicampeón del mundo vivió una pretemporada positiva, pero no perfecta, a causa de las vibraciones que tiene la Desmosedici GP24, la nueva creación de Gigi Dall'Igna, y que no solo han afectado al madrileño, sino también a las dos motos del equipo oficial de Ducati, en distintos momentos.

Por ello, para el piloto español era importante empezar la campaña con buen pie, para reafirmarse en su papel de candidato al título, y recordar a todos que su papel de 2023 no fue, ni mucho menos, una casualidad. Algo que consiguió, especialmente el sábado, al conseguir la pole y llevarse la primera carrera al sprint del año, doctorándose como 'Mr. Saturdays', el señor de los sábados. Sin embargo, el domingo, tal y como el propio Martín preveía, fue algo más complicado. No pudo alcanzar a Pecco Bagnaia, que acabó ganando la prueba larga, pero al menos pudo conseguir el podio, con una tercera posición.

El madrileño salió de Losail con 28 puntos, tercero de la general, uno por detrás de Brad Binder (segundo en las dos carreras) y a tres de Bagnaia. Contento, pero sabedor de que la moto puede y deber dar más de sí. Y cuando eso pase, cree que puede ser incluso "imbatible", tal y como comentó en la rueda de prensa de pilotos del domingo, pasada toda la acción del fin de semana.

Martín explicó el por qué de su punto de vista, que reside en que aún no puede aprovechar el 100 por 100 de la nueva máquina de Borgo Panigale, a causa de las vibraciones en el tren trasero: "Ha sido un gran fin de semana. Creo que hemos demostrado nuestra velocidad pero, por un lado, creo que cuando tengamos la moto al 100%, podremos ser imbatibles y, por otro lado, no sé cuándo será", empezó diciendo.

"De momento tenemos vibraciones y, por ejemplo, no puedo utilizar el freno trasero. No puedo utilizar mis mayores puntos fuertes en el pilotaje, así que tengo que esperar, dejar trabajar a los ingenieros. Yo voy a hacer mi parte, y ellos tienen que hacer la suya", siguió posteriormente. Estas declaraciones casaron con las que hizo unos minutos después de la carrera larga, en las que confirmó que está teniendo que desarrollar un estilo de pilotaje distinto al que le gustaría por esta circunstancia.

"No puedo pilotar como quiero, tengo que ir mucho a lo seguro para evitar las vibraciones. Tenemos que trabajar para adaptar mi pilotaje a la moto. Cuando entro a las curvas empiezo a tener 'chattering' detrás, entramos a mucha velocidad a las curvas y la goma, o la moto, no lo aguantan. Tengo que ir con mucho margen de seguridad y con mucho cuidado, y eso me hace perder tiempo", detalló.

Aunque, más allá de que la nueva Ducati aún no ha alcanzado la perfección técnica, Martín también explicó que no planteó la carrera de la mejor manera desde el punto de vista estratégico, especialmente en lo referente a las gomas y en cuándo atacar y apretar".

"Pensé que tenía que ser muy suave con los neumáticos al principio de la carrera. Por otro lado, creo que no fue la decisión correcta, porque al final tenía muy buenas gomas, pero ya no estaba en posición de luchar. Así que creo que sin el adelantamiento de Pecco habría sido una carrera diferente, pero cometimos ese error, y espero que la próxima vez seamos más inteligentes. El sábado, habría dicho que habría sido muy difícil subir al podio, pero quizás teníamos potencial para ganar, así que no estoy contento al 100 por 100. Pecco me adelantó [al principio de la carrera] y todo cambió mucho, porque creo que la presión de mi neumático delantero subió bastante", comentó.

Todas estas razones son argumentos para Martín, que alimentan su idea de que puede estar a un nivel altísimo en este 2024. El de San Sebastián de los Reyes confía en que la moto mejore, y en seguir perfeccionando una curva de aprendizaje que no para de subir, a tenor de cuánto ha cambiado desde que en la segunda mitad del año pasado luchara por su primer título de MotoGP. Además, sostiene que, pese a no haber ganado el domingo, su inicio de año ya es el mejor de su carrera en la clase mayor.

"Creo que este es el mejor inicio de temporada de mi carrera en MotoGP. Es muy bueno porque normalmente empiezo muy mal, así que sólo tenemos que progresar. Ha sido difícil, pero veremos si podemos mejorar en Portugal. Creo que no estoy rodando al 100% con el paquete de la nueva moto, así que creo que si progresamos, podré ser mucho más competitivo", dijo también en la rueda de prensa.