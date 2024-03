Márquez: "En Valencia habría firmado terminar el cuarto en mi estreno con Ducati"

El ocho veces campeón del mundo renunció a un año de contrato con Honda para volver a disfrutar y pelear por las victorias, algo que, visto el arranque de la temporada y su debut con la Ducati GP23 del equipo Gresini, no tardará demasiado en llegar.

Marc Márquez ya deslumbró el sábado, en su primera Sprint con la moto italiana, terminando quinto, pero este domingo, en la carrera real aún mejoró su posición cruzando la meta cuarto muy cerca del podio, que completaron Pecco Bagnaia, Brad Binder y Jorge Martín.

"Tuve que conservar mucho el neumático delantero", confesó Marc al final del día, para entender los problemas que tuvo para sujetar, durante la parte central de la carrera, al debutante Pedro Acosta.

Sin embargo, al final logró acabar el primero fuera del podio, un resultado más que óptimo.

"En el test de Valencia hubiera firmado ser cuarto en mi primera carrera con la Ducati. En este circuito siempre he sufrido con mi pilotaje con la goma delantera", recordó Marc, que con la Honda solo ganó una vez en Qatar.

"Costaba adelantar, porque a la que te acercas a la moto de delante las presiones se disparan", explicó cuando le preguntaron por lo cerca que estuvo de Martín en las últimas vueltas.

Recuperado ya de su grave lesión, Marc aseguró no haber sentido un gran desgaste.

"A nivel físico la carrera es más fácil con la Ducati. Pero me peleé más con la moto que ayer. Hicimos un pequeño cambio en la puesta a punto que no nos terminó de salir", reconoció.

Mientras que el sábado Martín le sacó 1.8 segundos a Marc, hoy Bagnaia fue superior a todos.

"Hoy la referencia fue Pecco, que nos ha sacado tres segundos y ha ido rápido de verdad".

Lo más interesante de la carrera, seguramente, ha sido la intensa batalla durante varias vueltas entre Marc y el joven debutante Acosta.

"Me esperaba que me adelantara Pedro. Cuando me ha pasado no estaba conservando mucho las gomas. Pero se aprende así. Su actitud de hoy es de campeón, es de descaro. Pronto estará luchando por el podio", vaticinó.

Sobre las lecciones que va sacando de su nueva montura, Marc sigue dando pasos.

"Lo importante es ver dónde nos quedamos estancados. De momento aún vamos progresando. Portugal será la primera prueba desde cero", emplazó el de Gresini a la carrera dentro de dos semanas.