Martín: "Estoy contento porque creo que tenemos mucho margen de mejora"

Jorge Martín empezó la temporada 2024 con la misma tónica con la que estuvo luchando el pasado curso, siendo el referente los sábados en la Sprint y sufriendo un poco más los domingos en las carreras largas, donde Pecco Bagnaia sigue siendo indiscutiblemente el número 1.

Saliendo en pole, Martín llegó delante a la primera curva de la carrera, pero ahí Bagnaia dijo basta, y con un hachazo limpio y seco se puso delante para liderar toda la carrera.

"Hoy ha sido una carrera difícil, he empezado bien pero de inmediato he intentado gestionar el neumático y Pecco me ha pasado y ha tirado, he intentado controlar un poco para guardar y ha llegado Marc y he tenido que apretar para defenderme. Al final me he acercado a Brad Binder pero ya no he llegado. Con la victoria de ayer y hoy el podio, creo que podemos estar contentos de este primer fin de semana de la temporada", resumía nada más acabar la carrera el madrileño.

Martín pudo el sábado con Brad Binder, pero el sudafricano de KTM se mostró más solido este domingo y hasta dos veces pasó al español para, al final, acabar segundo.

"Tenia dos frentes abiertos, Marc muy cerca por detrás y Binder por delante, porque cada punto cuenta y quería pasarle", explicó Jorge, en la última vuelta se acercó mucho.

Sin embargo, el gran problema del de Pramac es que su moto sigue vibrando en la parte trasera.

"No puedo pilotar como quiero, tengo que ir mucho a lo seguro para evitar la vibraciones, ha ido mejor que ayer pero no bien, no como quisiera, tenemos que trabajar para adaptar mi pilotaje a la moto", se lamentó Jorge, que dispone de una Ducati GP24 como la de Bagnaia.

Jorge Martín, Pramac Racing, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Quizá de haberme mantenido delante en las primeras vueltas hubiera podido tener más opciones, pero cuando vas detrás de otras motos todo se recalienta mucho".

Sobre cómo afectan esas vibraciones o en qué momentos, Martín dio explicaciones.

"Cuando entro a las curvas empiezo a tener chatterign (rebote) detrás, entramos a mucha velocidad a las curvas y la goma, o la moto, no lo aguantan, tengo que ir con mucho margen de seguridad y con mucho cuidado, y eso me hace perder tiempo, he intentado no usar el freno de atrás, que siempre uso mucho, a ver si con eso podemos solucionarlo un poco".

Martin, que el sábado se pudo líder tras ganar la Sprint, no pudo mantener el primer puesto al ser superado por Binder.

"Antes de la carrera pensaba que podía luchar por el segundo puesto del podio, incluso por la victoria, pero sabia desde ayer que era muy difícil, pero lo mejor es que creo que tenemos mucho margen de mejora, tanto a nivel de pilotaje como de la moto, y eso es muy interesante", zanjó el madrileño.