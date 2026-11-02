MotoGP GP de Malasia

Cómo se organizan los equipos y pilotos de MotoGP para su desembarco en Qatar

La decisión de Yamaha de no acudir al Gran Premio de Qatar de MotoGP es la más relevante pero no la única que los equipos y los pilotos han tomado para tratar de retrasar al máximo su llegada a Doha.

Oriol Puigdemont

Publicado: 2 nov 2026, 10:00

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El domingo fue un día de carreras en Sepang. Y no solo de motos. Las reuniones se sucedieron en el paddock del circuito malasio. A las once de la mañana los team manager de los distintos equipos se reunieron con los ejecutivos de MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), el promotor. Y luego, las escuderías también mantuvieron comunicaciones cruzadas, para tratar de saber cuál era la postura de cada uno.

Los pilotos, por su parte, habían fijado las cuatro de la tarde como hora límite para que MGPSEG aceptara hacerse garante de toda responsabilidad ante una posible precipitación de las hostilidades en la zona de Oriente Medio. Esa premisa que habían fijado para aceptar de forma proactiva el desplazamiento a Qatar no se produjo, por más que solo Jack Miller se atrevió a criticar abiertamente la decisión del campeonato de forzarles a viajar a una zona expuesta al conflicto bélico que el frente formado por Estados Unidos e Israel mantiene con Irán desde el pasado mes de febrero.

Sin embargo, la dureza de las declaraciones de Miller quedó relativizada por el comunicado que Yamaha lanzó pocos minutos después de las seis de la tarde, en el que informaba de su decisión de no permitir que sus empleados viajaran Qatar, al no haber recibido "fundamentos suficientes" como para cambiar la política interna de la compañía japonesa, que impide mandar a sus empleados a un área de conflicto.

El mensaje dolió mucho a la organización, que horas antes había enviado una carta a todos los equipos, en la que volvía a subrayar que no había encontrado ningún motivo lo suficientemente relevante como para que el evento no pudiera celebrarse con las garantías de seguridad y cobertura necesarias, todo ello bajo el paraguas del Gobierno de Qatar.

Paolo Pavesio, Yamaha Racing MD, Carlos Ezpeleta, CSO of MotoGP Sports Entertainment Group

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La nota, firmada por Carmelo Ezpeleta, CEO de MGPSEG, también destacada que la bolsa de dinero que el país árabe ofrece para complementar los seguros del certamen ya existentes, es considerablemente mayor a la de cualquier otra carrera de la temporada. Para terminar, Ezpeleta remarca el compromiso de las escuderías y los pilotos de cumplir con sus obligaciones contractuales, con un aviso final: "MotoGP Group espera que todas las partes interesadas, incluidos los equipos y los pilotos, cumplan plenamente con sus obligaciones contractuales y reglamentarias, y actúen de buena fe. Cualquier falta de participación podría afectar negativamente al campeonato, a MotoGP Group, a la FIM, al promotor, a las televisiones, a los patrocinadores, a los socios comerciales, a los espectadores y a otras partes interesadas en MotoGP".

Yamaha puede ser sancionada

A última hora de la noche del domingo, una de las preguntas más extendidas giraba alrededor de la naturaleza de la sanción que puede tener que afrontar Yamaha. La compañía de Iwata es uno de los pilares del certamen, pero, a la vez, la falta cometida es grave a ojos del promotor, que seguramente querrá marcar un precedente para que este caso no se repita.

Los pilotos están advertidos. Sobre ellos pesa la posibilidad de recibir sanciones económicas y deportivas, en el caso de que decidan no presentarse. Sin embargo, existen cinco corredores de los 22 titulares que podrían unirse a las cuatro bajas ya confirmadas por Yamaha, y varios de ellos tendrían su ausencia justificada.

Al margen de Alex Márquez, que ya ha anunciado que no correrá en Qatar para operarse del hombro derecho, quienes podrían quedarse en tierra sin recibir castigo son Jorge Martín y Raúl Fernández, después de que ninguno de ellos corriera ya en Sepang, por distintas lesiones. El caso del de Aprilia es especialmente relevante si tenemos en cuenta que su no participación en Qatar le serviría el título prácticamente en bandeja a Marc Márquez, que dispone de 44 puntos de ventaja sobre él al frente de la tabla general.

Alex Márquez, lesionado en la clavícula derecha, pasará por el quirófano y esquiva el viaje a Qatar

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En el caso de Fernández, correr en Losail frenaría la recuperación de las fracturas que arrastra en los dedos de la mano derecha. A pesar de no haber sido declarado no apto por los servicios médicos del campeonato, Joan Mir, que reapareció en Malasia y que tuvo que retirarse antes del ecuador de la carrera larga al reproducírsele los problemas de visión y los mareos que le llevaron a perderse las cuatro citas anteriores, tiene previsto ponerse de nuevo en manos de los médicos, en España, circunstancia que difícilmente le permitirá correr el próximo fin de semana. Y luego está Fermín Aldeguer, que ya se perdió las dos últimas pruebas, como consecuencia de la fractura en la mano derecha que se hizo en Indonesia, y que también puede argumentar no estar todavía recuperado.

Con gran parte del ‘paddock’ admirando la integridad y la valentía exhibida por Yamaha, la incertidumbre acerca de cómo puedan evolucionar las cosas en las próximas horas, especialmente una vez se hayan celebrado las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, este martes, es grande.

Cambio de planes sobre la marcha

Aquellos que han podido han cambiado sus planes de vuelo con tal de llegar a Doha lo más tarde posible. Varios pilotos ya han informado de su intención de presentarse el jueves por la tarde, cosa que ha obligado a la organización a retrasar el inicio de la rueda de prensa oficial, cuatro horas, hasta las ocho de la tarde.

Honda, por ejemplo, ha modificado los itinerarios de los ingenieros japoneses de su plantilla, que inicialmente viajaban directamente de Malasia hasta Qatar, y que un cambio de última hora les hará pasar antes por Japón.

Habrá que ver, en cualquier caso, cómo se apañarán las escuderías sobre el terreno, sobre todo aquellas que ofrecieron la posibilidad a sus trabajadores de no viajar. Las hay que han podido reorganizar a la tropa y cubrir las bajas con rotaciones, pero también las hay que no. Estas últimas repartirán la labor de los ausentes entre quienes sí hayan aceptado estar presentes en el gran premio.

Por si te lo perdiste:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Horarios del GP de Qatar de MotoGP 2026: a qué hora son las carreras y cómo verlo por TV

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Oriol Puigdemont





Ogura cumplió las órdenes de equipo en Aprilia hasta que se cansó y casi la lía



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



23 h



Ogura cumplió las órdenes de equipo en Aprilia hasta que se cansó y casi la lía





Yamaha anuncia que no viaja a Qatar y MotoGP muestra su decepción



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 d



Yamaha anuncia que no viaja a Qatar y MotoGP muestra su decepción





Miller: "Nadie quiere ir a Qatar, hemos dejado muy clara nuestra postura"



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



1 d



Miller: "Nadie quiere ir a Qatar, hemos dejado muy clara nuestra postura"

Más de

KTM





Horarios del GP de Qatar de MotoGP 2026: a qué hora son las carreras y cómo verlo por TV



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



16 h



Horarios del GP de Qatar de MotoGP 2026: a qué hora son las carreras y cómo verlo por TV





Así os contamos la carrera de MotoGP del GP de Malasia en Sepang



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



23 h



Así os contamos la carrera de MotoGP del GP de Malasia en Sepang





Acosta: "Es frustrante perder tantas vueltas detrás de alguien porque nos falta velocidad"



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



1 d



Acosta: "Es frustrante perder tantas vueltas detrás de alguien porque nos falta velocidad"

Últimas noticias





Cómo se organizan los equipos y pilotos de MotoGP para su desembarco en Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



17 min



Cómo se organizan los equipos y pilotos de MotoGP para su desembarco en Qatar





Quién durmió mejor anoche tras México: Kimi Antonelli



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



Quién durmió mejor anoche tras México: Kimi Antonelli





Ganadores y perdedores del histórico GP de México de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



Ganadores y perdedores del histórico GP de México de F1





Quién durmió peor anoche tras México: Frédéric Vasseur



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



Quién durmió peor anoche tras México: Frédéric Vasseur

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse