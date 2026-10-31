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MotoGP GP de Malasia

Bagnaia: "Sinceramente, sé que puedo hacerlo mucho mejor que esto"

Pecco Bagnaia empezó el sábado de MotoGP en Sepang cargándose la cúpula de su Ducati por rabia. Con todo, pudo pasar a la Q2, y en la sprint hizo una buena salida, pero solamente pudo acabar sexto.

Oriol Puigdemont

Editado: 31 oct 2026, 9:33

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Otro día de sensaciones dispares, más negativas que positivas, para Pecco Bagnaia en una pista de la que esperaba mucho. Sepang no está actuando como salvavidas para el italiano, como ya pasó en un difícil 2025, y la edición del Gran Premio de Malasia de este año le está sirviendo para remarcar todos sus problemas y fantasmas al manillar de la Ducati.

Tras un duro viernes, en el que dijo que su Desmosedici solo funcionaba en las rectas y que perdía 8 décimas en los sectores revirados, el turinés tuvo que pasar por la Q1 de la clasificación. Pudo superar el corte, aunque no sin problemas. De hecho, una colada en la primera curva hizo que toda su rabia saliera a relucir, dándole un golpe a la cúpula de su moto y cargándosela, un gesto bastante inusual para el tricampeón del mundo.

Con todo, el transalpino pasó a la Q2, aunque para clasificarse en una insuficiente décima posición. Una gran salida le dio más esperanzas en la carrera al sprint, llegando a colocarse quinto. Pero la llegada de la lluvia hizo que su neumático trasero se viniera abajo, finalizando sexto a más de tres segundos de Fabio Di Giannantonio

"Lo único malo de hoy es que empezó a llover, porque acabé con el neumático trasero tras tres vueltas", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Empecé bien, e intenté frenar lo más fuerte y más tarde posible, para mantenerme delante. Intenté seguir a Marco Bezzecchi, que estaba delante de mí, pero tras tres vueltas acabé con el neumático y, como la pista estaba seca y no llovía, fui perdiendo posiciones, una tras otra".

"Por suerte, una vez que empezó a llover pude manejarlo un poco mejor, pero fue complicado. Es duro, teniendo en cuenta que mañana la carrera es el doble de larga, que probablemente no lloverá y que la temperatura será alta, así que tenemos que entender eso y trabajar un poco en ello".

"La salida fue buena. Siempre salgo más o menos bien, pero hay algunos circuitos en los que, por alguna razón, el embrague funciona mejor, y este es uno de ellos; también Japón… Le Mans es el peor para nosotros, pero aquí va bien. Quizá sea por la temperatura, no lo sé, y por la humedad. Pero hoy pude acelerar bien, y la primera frenada fue muy fuerte, así que me fue bien", siguió.

Tras ello, Bagnaia habló de su frustración, que expresó con el manotazo a la cúpula en la Q1: "Sinceramente, sé que puedo hacerlo mucho mejor que esto. Ya lo hice en este circuito hace seis meses, hace ocho meses. Así que ver en los datos lo que no soy capaz de hacer, y no reconocerme a mí mismo haciendo ciertas cosas, es algo que me frustra. En este tipo de situaciones, cuando la adrenalina está por las nubes, haces tu tiempo, intentas dar otra vuelta, arriesgándote, y justo en la primera curva, la moto ya no frena... Es complicado".

"Al final, en la carrera sprint, solo intenté aguantar en lluvia y terminar. No puedo estar contento. Para estar contento, tengo que reconocerme en que lo he dado todo y que he estado apretando al 100% en todo momento, pero ahora mismo no puedo, así que es difícil", cerró.

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