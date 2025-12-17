Aprilia, satisfecha con las primeras pruebas del motor de 850cc para MotoGP 2027

En Aprilia parecen satisfechos con las primeras pruebas realizadas internamente con su nuevo motor para la temporada 2027 de MotoGP, año en el que la categoría reina vivirá una auténtica revolución gracias a la llegada de un nuevo reglamento técnico.

La campaña 2026 supondrá el fin de la actual normativa, para dejar paso a una que supondrá, entre otras cosas, una nueva reducción de cilindrada en las unidades de potencia (de 1000cc a 850cc), restricciones en la aerodinámica, que ha ganado demasiado peso en los últimos años, y la eliminación de los polémicos dispositivos de altura, entre otras cuestiones (cabe recordar que también llegará Pirelli como nuevo suministrador único de neumáticos, en sustitución de Michelin).

Las fábricas están trabajando ya, y mucho, para preparar la temporada 2027, dándole seguramente más importancia que al cierre de la actual era técnica en un 2026 que se anticipa como una continuación de la campaña que se cerró hace un mes en Valencia. Hace unos días, fue KTM la primera marca de la clase reina en poner en pista su MotoGP de 2027, con el nuevo motor de 850cc en funcionamiento, según publicó en redes sociales Pol Espargaró, uno de los pilotos probadores de la casa de Mattighofen, al rodar con ella en Jerez.

De la misma manera, Motorsport.com informó recientemente y en exclusiva que Honda también está avanzando con su moto para dentro de dos años, al poner en pista esta misma semana, en Sepang, su RC214V, la MotoGP de 2027 con el nuevo motor. El equipo de test de la casa del ala dorada está afrontando en Malasia dos jornadas de pruebas, con Takaaki Nakagami pilotando una máquina que también está incorporando los nuevos neumáticos Pirelli.

Tras los austriacos y los japoneses, ha sido Aprilia la última marca en ofrecer actualizaciones sobre cómo va su trabajo para el nuevo reglamento. El CEO del fabricante italiano, Massimo Rivola, ha explicado en declaraciones a 'Crash.net' que están satisfechos con las primeras pruebas de la unidad de potencia de 850cc, aún no en pista, sino en el banco de pruebas de la sede de Noale.

Massimo Rivola, Director Deportivo de Aprilia Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"El motor está listo, está funcionando. Sinceramente, estamos contentos de cómo van las cosas en el banco de pruebas con este motor", empezó diciendo el dirigente italiano, sin hacer ningún comentario, eso sí, cuando se le preguntó sobre cuándo veremos la nueva moto en la pista. "La moto es un trabajo en curso. No es una prioridad a corto plazo, pero obviamente lo será. Ahora mismo hay mucho movimiento en Noale".

De momento, todavía no hay un plan de desarrollo definido al cien por cien para el año que viene: "Tenemos que pensar en ello: 'Vale, ¿cuál es la estrategia? ¿Hasta dónde impulsamos el desarrollo de la moto de 2026?'. Tenemos una idea, pero por supuesto también depende de cómo vaya el campeonato el año que viene", concluyó Rivola, de cara a una campaña en la que todas las marcas tendrán que compaginar los desarrollos de la moto de 2026 y la de 2027, deteniendo seguramente el primero antes que de costumbre para centrar todos los recursos en el segundo.