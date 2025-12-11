Falta menos de un año para que Pirelli tome el relevo de Michelin como suministrador único de neumáticos para la categoría reina en el Mundial de MotoGP y, por el momento, ninguno de los pilotos titulares de la parrilla ha podido probar aún los prototipos del fabricante de Milán, que hizo un test en Misano el pasado mes de septiembre con los pilotos probadores de las fábricas.

Pese a que el trabajo no cesa en el centro de desarrollo de Pirelli, los responsables de la marca consideran que hasta "mitad del calendario" de 2026 no podrán entregar unidades a los pilotos titulares de MotoGP, con la inquietud añadida de que la parrilla puede sufrir una gran transformación para 2027, cuando entre en vigor el nuevo reglamento técnico con el nuevo suministrador de compuestos.

En el test de Misano del pasado mes de septiembre tomaron parte los cinco fabricantes participantes en el Campeonato Mundial, que prestaron a sus pilotos de pruebas: Augusto Fernández (Yamaha), Daniel Pedrosa (KTM), Takaaki Nakagami (Honda), Lorenzo Savadori (Aprilia) y Michele Pirro (Ducati), que giraron con las motos de 2025 con los reguladores de altura desactivados y con las modificaciones aerodinámicas necesarias para que fueran lo más similares posible en características y rendimiento a la configuración de las nuevas motos de 850cc que se utilizarán a partir de 2027.

A día de hoy ningún piloto permanente de MotoGP ha podido tener una toma de contacto con los nuevos neumáticos, una prueba que es fundamental tanto para Pirelli como para los fabricantes que están desarrollando las motos de 2027, prototipos completamente nuevos respecto a los actuales.

"Seguramente haremos un test en algún momento de la temporada que viene, diría que a mitad del calendario", explica Giorgio Barbier, director de Pirelli en conversación con Motorsport.com.

Una prueba que ya se realizaría con las nuevas motos de 2027, se entiende.

"Hemos pedido hacerlo con las motos actualizadas; o sea, las (nuevas) de 850cc. Todos los constructores empezarán ya a trabajar en ese proyecto, y para nosotros es muy importante poder disponer de esos prototipos, y de los pilotos que vayan a correr en 2027", apunta el italiano, que no desveló cuándo se producirán esos test, aunque Motorsport.com entiende que serán en junio y septiembre del próximo año, posiblemente en Brno y Misano.

Sin embargo, poco o mucho, entre la mitad del año 2026 y el inicio de 2027, la configuración de la parrilla puede variar sustancialmente, con pilotos probando para una marca y luego compitiendo para otra.

"Ese es el principal problema", admite Barbier. "Porque probablemente el año que viene habrá muchos cambios de pilotos en todos los equipos. Lo normal es que cada marca esté en condiciones de dejarnos la moto de 2027, pero puede que no sepa todavía qué alineación de pilotos tendrá para ese año", admite el jefe de Pirelli en MotoGP.

El primer equipo en poner el prototipo de 850cc con las nuevas regulaciones y con neumáticos Pirelli fue KTM, en el circuito de Jerez, con el piloto de pruebas del fabricante austríaco, Pol Espargaró.

