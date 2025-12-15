Después de que KTM se convirtiera en el primer fabricante en poner en pista el prototipo de MotoGP 2027 de 850cc, en un test celebrado a principios de diciembre en Jerez con Pol Espargaró a los mandos, Honda será este miércoles el segundo constructor en estrenar la moto de 2027 con los neumáticos Pirelli.

El equipo de test y desarrollo de la casa de Tokio viajará al Circuito de Sepang, en Malasia, para afrontar dos jornadas de test privado, el último del año 2025, este próximo miércoles y jueves.

En esas dos jornadas de trabajo, Honda pondrá en pista por primera vez, con Takaaki Nakagami, una moto con el motor de 2027, el punto de partida de lo que será la futura RC214V.

Como es sabido, ese año entrará en vigor la nueva normativa técnica en la clase reina, con propulsores de 850cc, reducción de la aerodinámica y los dispositivos de altura y, sobre todo, con un cambio que va a ser crucial, la llegada de Pirelli a MotoGP como suministrador único en sustitución de Michelin.

Pese a que Honda sigue enfrascada en el desarrollo de la moto de 2026, con Aleix Espargaró al frente de ese proyecto, iniciará una segunda vía de trabajo con el nuevo motor de 850cc montado en una moto base, con los neumáticos con los que Pirelli está trabajando para debutar en MotoGP en 2027.

Motorsport.com entiende que la moto que se utilizará en el test es la versión 2026, con menos aerodinámica y sin el dispositivo de altura dinámico, además de los compuestos italianos.

Takahashi Nakagami, Honda HRC Test Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

De momento, Nakagami asumirá el papel de desarrollar la nueva moto de 2027, mientras que Aleix se centrara en la moto del año próximo. A media temporada 2026, el español asumirá ya el liderato del proyecto con la nueva moto ya mucho más avanzada.

Pirelli ha ofrecido compuestos y personal de apoyo a los equipos que deseen empezar a probar y trabajar con sus neumáticos, una invitación qué, de momento, han aceptado KTM y Honda. Se espera que otros fabricantes hagan lo mismo a partir de febrero.

De hecho, tal y como ya explicó Motorsport.com, el fabricante italiano espera poder hacer dos test con las motos de 2027 y los pilotos titulares durante 2026, uno en junio y el otro en septiembre.

Además del equipo de pruebas de Honda, en Sepang trabajará también el equipo de la casa japonesa en el WorldSBK, aunque no podrán hacerlo con las motos de competición y se limitarán a probar piezas y elementos con un piloto de pruebas.

Debido a la lesión de Jonathan Rea, anunciado recientemente como nuevo test rider de Honda SBK, será, casi con toda probabilidad el británico Ryan Vickers quien tome parte en el test.

Mira: Podcast MotoGP 'Por Orejas': Esto es todo, amigos