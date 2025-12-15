Honda estrenará la MotoGP 2027 en Sepang esta misma semana
Según ha podido saber Motorsport.com, este miércoles el constructor de Tokio pondrá en pista el motor de la Honda RC214V, el nuevo prototipo de 850cc con el que espera recuperar la supremacía en el campeonato de MotoGP.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Después de que KTM se convirtiera en el primer fabricante en poner en pista el prototipo de MotoGP 2027 de 850cc, en un test celebrado a principios de diciembre en Jerez con Pol Espargaró a los mandos, Honda será este miércoles el segundo constructor en estrenar la moto de 2027 con los neumáticos Pirelli.
El equipo de test y desarrollo de la casa de Tokio viajará al Circuito de Sepang, en Malasia, para afrontar dos jornadas de test privado, el último del año 2025, este próximo miércoles y jueves.
En esas dos jornadas de trabajo, Honda pondrá en pista por primera vez, con Takaaki Nakagami, una moto con el motor de 2027, el punto de partida de lo que será la futura RC214V.
Como es sabido, ese año entrará en vigor la nueva normativa técnica en la clase reina, con propulsores de 850cc, reducción de la aerodinámica y los dispositivos de altura y, sobre todo, con un cambio que va a ser crucial, la llegada de Pirelli a MotoGP como suministrador único en sustitución de Michelin.
Pese a que Honda sigue enfrascada en el desarrollo de la moto de 2026, con Aleix Espargaró al frente de ese proyecto, iniciará una segunda vía de trabajo con el nuevo motor de 850cc montado en una moto base, con los neumáticos con los que Pirelli está trabajando para debutar en MotoGP en 2027.
Motorsport.com entiende que la moto que se utilizará en el test es la versión 2026, con menos aerodinámica y sin el dispositivo de altura dinámico, además de los compuestos italianos.
Takahashi Nakagami, Honda HRC Test Team
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
De momento, Nakagami asumirá el papel de desarrollar la nueva moto de 2027, mientras que Aleix se centrara en la moto del año próximo. A media temporada 2026, el español asumirá ya el liderato del proyecto con la nueva moto ya mucho más avanzada.
Pirelli ha ofrecido compuestos y personal de apoyo a los equipos que deseen empezar a probar y trabajar con sus neumáticos, una invitación qué, de momento, han aceptado KTM y Honda. Se espera que otros fabricantes hagan lo mismo a partir de febrero.
De hecho, tal y como ya explicó Motorsport.com, el fabricante italiano espera poder hacer dos test con las motos de 2027 y los pilotos titulares durante 2026, uno en junio y el otro en septiembre.
Además del equipo de pruebas de Honda, en Sepang trabajará también el equipo de la casa japonesa en el WorldSBK, aunque no podrán hacerlo con las motos de competición y se limitarán a probar piezas y elementos con un piloto de pruebas.
Debido a la lesión de Jonathan Rea, anunciado recientemente como nuevo test rider de Honda SBK, será, casi con toda probabilidad el británico Ryan Vickers quien tome parte en el test.
Mira: Podcast MotoGP 'Por Orejas': Esto es todo, amigos
Comparte o guarda este artículo
Primera toma de contacto de los neumáticos Pirelli con las MotoGP en Misano
Nakagami, lesionado en su incidente con Augusto Fernández, no correrá la carrera de Brno
Nakagami disputará el GP de Italia sustituyendo a Marini en Honda HRC
Qué pilotos se han caído más en la temporada 2025 de MotoGP
Joan Mir tiene claro dónde debe mejorar la nueva Honda de MotoGP 2026
Honda defiende la pérdida de concesiones en MotoGP: "Era algo que debíamos hacer"
Últimas noticias
Steiner ofrece la oportunidad de hacer un test con la KTM de MotoGP a Norris
Brown se burla de Alpine y Vandoorne en la gala de McLaren con Norris y Piastri
Cómo una reunión tras Monza empujó a Antonelli en la dirección correcta
Lo que "asusta" de Verstappen es que "aún está mejorando", según Vettel
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios