Aprilia detalla que Jorge Martín tenía "una oferta muy buena" de Honda para irse

Uno de los grandes temas de la temporada 2025 de MotoGP fue el intento de marcha, hace unos meses, de Jorge Martín de Aprilia, marca con la que había firmado para el presente curso tras proclamarse campeón del mundo, en base a una cláusula de su contrato, que tanto él como su entorno consideraban legítima y efectiva, dando lugar a una decisión que la fábrica de Noale no aceptó.

En mitad de su calvario de lesiones tras sufrir varios daños graves en la pretemporada y en su intento de regreso a la acción en el Gran Premio de Qatar, el corredor nacido en San Sebastián de los Reyes tomó la decisión de intentar liberarse de su contrato con la fábrica italiana al final de la campaña que finalizó hace unas semanas en Valencia, como adelantó entonces Motorsport.com. Lo hizo en base a una cláusula que indicaba que podía hacerlo si no se cumplían determinadas condiciones deportivas, a saber, figurar en la parte alta de la clasificación de pilotos tras los primeros grandes premios del curso.

Recientemente, en el documental 'From Heaven to Hell' publicado por el Mundial de MotoGP en su canal de YouTube, que narra el paso de 'Martinator' de lo más alto, de ser campeón de la categoría reina, a lo más bajo, de vivir su secuencia de lesiones por las que llegó a pensar que iba a morir, hemos sabido más detalles del movimiento. Massimo Rivola, CEO de Aprilia, ha confirmado que Albert Valera, mánager de Martín, presentó la intención del #89 de marcharse con una "muy buena oferta" de Honda por delante, algo que se conoció después, y que el propio Valera no ocultó en sus declaraciones públicas.

"Empecé a tener muchas dudas, no sólo sobre mi futuro, sino también sobre mí mismo, sobre muchas cosas diferentes", empieza detallando el propio Jorge Martín sobre su situación tras su grave accidente en Losail, que le dejó con varias costillas rotas y con un neumotórax.

Tras ello, toma la palabra Rivola: "Albert Valera, su mánager, vino a mí y me dijo: '¿Sabes qué? Pensamos que podríamos irnos [de Aprilia]. Y Honda está muy interesado en él. La oferta es realmente buena. Y yo dije: '¿Estás bromeando?'".

"Al día siguiente, fui a Madrid porque quería ver a Jorge, para comprobarlo con él: '¿Es cierto lo que acaba de decir Albert?'. Y Martín dijo: 'Creo que para mí es mejor que me vaya'. Y yo dije: 'Lo siento, pero no voy a dejarte ir'".

La cronología después de aquello es ampliamente conocida. La caravana del Mundial se desplazó a Silverstone, donde, casualidades de la vida, Marco Bezzecchi logró el domingo su primera victoria con Aprilia. Una situación que fue aprovechada por Rivola, para lanzar un mensaje público y directo a Jorge Martín: "Este es un mensaje para Jorge: tenemos una moto que puede ganar con él también".

La decisión de Martín y de su entorno de dejar la casa italiana parecía firme, y también la de Aprilia, de no dar validez a la cláusula al entender que el piloto no había disputado los grandes premios necesarios como para activarla. "Fui duro con Jorge al decirle: 'No te vayas. Porque estoy pensando, más que tú ahora mismo, en lo que es mejor para ti'".

Aprilia colmó de cariño a Martín, como en el evento 'All Stars' que tuvo lugar en Misano a las puertas del verano. Mientras tanto, Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP, entró en acción de manera clave al amenazar, el domingo de Assen, al corredor madrileño con no inscribirle en el campeonato de la temporada 2026 a menos que se resolviera el conflicto con la marca, ya fuera de manera amistosa o en los tribunales. Finalmente, en Brno, Martín dio una rueda de prensa en la que confirmó que cumpliría su contrato con Aprilia, que finalizará en el próximo curso, año en el que se espera un mercado de fichajes muy movido en MotoGP, con todas las grandes estrellas quedando libres.

Más de MotoGP: MotoGP Honda estrenará la MotoGP 2027 en Sepang esta misma semana