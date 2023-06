Alex Márquez: "No recomendaré a Marc romper un contrato, pero debe seguir su instinto"

Este lunes se cumplió un año exacto del anuncio del fichaje de Alex Márquez por el equipo Gresini-Ducati, en pleno GP de los Países Bajos 2022. Sin embargo, la salida del menor de los Márquez de Honda, se venía cocinando hacía semanas, cuando el corredor entendió que con aquella moto no iba a progresar en su carrera deportiva, lo que le llevó, asegura él, a tomar primero la decisión de dejar HRC, y después encontrar un destino, finalmente Gresini.

Este domingo, en Assen, Alex concluyó la carrera sexto y llega al parón veraniego 10º de la general del campeonato del mundo, con 63 puntos, a 131 del líder Pecco Bagnaia.

Tras la carrera, le preguntaron a Alex si iba a pasar las vacaciones con su hermano Marc Márquez, que según sus propias palabras pasa por su peor momento deportivo.

"Lo vamos a intentar pasar bien, desconectar los dos, que al final seguro que él lo necesita más, y sobre todo que se recupere físicamente bien, que es lo más jodido", dijo Alex.

"Sí, sí, sí", respondió cuando le plantearon si estaba contento de haber salido de Honda a tiempo. "Ya lo dije el año pasado, que quería salir de ahí, hubo un momento que no tenía moto para el año siguiente (2023), pero que iba a salir igualmente, lo tenía clarísimo".

Una camino que, un año después, su hermano Marc está valorando seriamente tomar.

"No voy a entrar en esa decisión, creo que es algo que cada piloto debe sentir, tiene contrato, como él ha dicho, entonces ahí hay muchas más cosas, no le recomendaría nunca que rompiera un contrato. Pero siempre tienes que seguir tu instinto y hacer lo que tu sientas en ese momento, como yo lo sentí el año pasado", fue su reflexión.

Balance de mitad de temporada

Para el menor de los Márquez esta es su primera temporada con el equipo Gresini y al manillar de una Ducati, y llegado el parón veraniego es momento de hacer un primer balance.

"En esta primera parte del año, de rendimiento y velocidad me he visto muy bien, bastante mejor de lo que me esperaba al principio de temporada. Quizá la fortuna no nos ha acompañado del todo, pero la suerte hay que perseguirla. En el campeonato no es la posición (10º) que quería, o que había imaginado, pero sí la velocidad. Estoy contento, con ganas de descansar y, sobre todo, volver a Silverstone, que es un escenario que me gusta mucho", fue su valoración.

Entre las Ducati, la de Alex es la sexta en la general, pero más allá de los números, el de Gresini valora el rendimiento en función de las circunstancias.

"Depende del circuito. En Mugello estábamos cerca de Pecco, pero en Assen hemos estado más lejos. En Austin estábamos para ganar la carrera. Pero un primer año con una moto nueva es así, habrá circuitos que nos vayan mejor y otros que no tanto. Sobre todo, nos entran bien cuando la base que tenemos funciona desde el primer entrenamiento. Entonces, todo el fin de semana se nos cuadra muchísimo mejor", zanjó el de Cervera.

Alex Márquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images