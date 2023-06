Alberto Puig reconoce que Honda debe cambiar su enfoque si quiere volver a disponer de una moto competitiva en MotoGP, y deja claro que la marca del ala dorada no retendrá a Marc Márquez si el español decide irse antes de finalizar su contrato.

"Está claro que no es un buen momento. Tres pilotos en el hospital, no es nada que se pueda dar la vuelta de la noche a la mañana", dijo el team manager de HRC.

"Tenemos problemas desde hace tiempo, pero no estamos encontrando el foco", añadió.

"Estamos lejos, estamos muy atrás. Resolver los problemas que tenemos en dos meses no será fácil. Sería demasiado optimista pensar en tener una moto competitiva en dos meses. No estamos llegando a la raíz del problema".

Puig admite que no tiene mucho sentido que la moto japonesa persista tanto en el tiempo con su problemática, y que no esperan concesiones a modo de 'rescate'.

"Como principio, Honda tiene que ser una moto que funcione mejor, no esperar a recibir la ayuda del campeonato. No hemos discutido con Dorna sobre eso", puntualizó y negó que la marca haya renunciado a MotoGP. "Si Honda está aquí es para ganar".

Sobre los crecientes rumores de una posible marcha de Marc Márquez rompiendo el contrato que le une hasta final de 2024, Puig se mostró tajante.

"Cada persona puede hacer lo que quiera, pero Honda no es una compañía que quiera retener a un piloto que no quiera estar aquí", expuso.

"Diría que sí, que Marc estará con nosotros, pero lo digo en base el contrato", puntualizó.

Sobre el camino a seguir para remontar, Puig cree que deben reaccionar paso a paso.

"Los Europeos están siendo muy agresivos en su enfoque, y eso supone tomar riesgos. Los japoneses son mucho más conservadores, y también hacen cosas bien. Estamos intentando reducir los márgenes para reaccionar".

"Tal como están las cosas, un día pierdes dos décimas, al siguiente cuatro, después un segundo y luego eres historia".

Por último, Puig fue preguntado por Joan Mir.

"La situación es la que sabemos nosotros. Se hizo daño en Mugello y no se vio con fuerzas de venir a correr a Assen, un circuito muy rápido", zanjó.

Acto seguido habló Marc Márquez y le preguntaron por las palabras de Puig sobre el futuro en Honda.

"No puedes decidir tu futuro en estas condiciones, cuando estás en un momento tan bajo. Antes tengo que reconstruirme físicamente y mentalmente", dijo.

En el documental Marc dejó claro que es leal a Honda, pero que si no podía ganar se “buscaría la vida”. ¿Qué más tiene que pasar?

"Lo que tiene que pasar es tiempo. He aprendido y me han enseñado a que este tipo de decisiones no se pueden tomar en caliente. Necesito irme a casa, pensar y reflexionar, y en Silverstone volver a subirme a la moto y ver si la situación ha cambiado, o no. Está claro que todos los pilotos estamos lesionados. Ahora tienes que afrontar este proyecto de una forma distinta. Ya no hay que pensar en que por ser Honda, se tiene que ganar. Cuando esté listo el proyecto, se ganará. Ahora, para ganar o terminar entre los diez primeros hay que tomar demasiados riesgos", terminó el #93.