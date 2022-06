Gresini anuncia el fichaje de Alex Márquez y la renovación de Diggia

Cargar el reproductor de audio

Después de tres años en Honda, Alex Márquez dejará el fabricante del ala dorada para correr con una Ducati de la formación satélite Gresini. El español ha firmado contrato con el equipo, no con el constructor italiano, y contará la próxima temporada con un prototipo de 2022.

Tal y como ya adelantó Motorsport.com, este curso será el último del pequeño de los Márquez en Honda, con la que llegó a MotoGP en 2020, en el equipo oficial Repsol, pero ya con el billete para pasar a LCR en 2021. En el año de su debut logró dos podios, resultados que ya no ha podido replicar en plena crisis de Honda, que no logra dar la tecla con su moto desde hace mucho tiempo.

El acuerdo entre Gresini y Alex es por dos temporadas, aunque de momento el equipo fundado por Fausto Gresini solo tiene un año más de acuerdo con Ducati, aunque en breve se anunciará una ampliación hasta final de 2024.

Márquez tendrá como compañero de equipo al italiano Fabio Di Giannantonio, que está protagonizando, en la temporada de su debut en MotoGP, unos resultados por encima de lo que se esperaba, sobre todo en las últimas carreras y con la pole conseguida en Mugello.

"Estoy muy contento de anunciar que me uniré al equipo Gresini MotoGP, y también estoy muy emocionado de comenzar esta nueva aventura: era crucial para mí cambiar para recuperar el mismo tipo de motivación que tenía cuando me uní por primera vez a esta categoría. Esta era la mejor opción para mí, con un equipo que ayudó a escribir la historia de este campeonato. Me gustaría dar las gracias a Nadia, Carlo y a todo el personal de GR por creer en mí. Todavía me queda media temporada para dar lo mejor de mí antes de empezar 2023 con la máxima motivación", explica Alex en el comunicado oficial.

Diggia, igual que Alex, se compromete directamente con el equipo, no con la fábrica, y el próximo año contará con el mismo material, una Ducati GP 2022.

El chico de Cervera llega a la formación italiana para sustituir a Enea Bastianini, que seguirá bajo contrato de Ducati y está a la espera de saber si lo hará en el equipo oficial o en Pramac. Junto a Márquez, llegará también a Gresini un importante patrocinador español, la cervecera Estrella Galicia, que tras perder a Suzuki, equipo al que patrocinaba, rediseñará su estrategia para unirse a Gresini en el paddock de MotoGP.