El piloto de Honda tomó la decisión de no tomar parte este domingo en la última jornada del Gran Premio de los Países Bajos por una lesión en la costilla que, tras pasar revisión, ha ido a peor.

Marc Márquez fue declarado 'no apto' para seguir compitiendo este fin de semana en el GP de los Países Bajos tras empeorar la fisura que sufre en la segunda costilla derecha. El de Honda se levantó este domingo con mucho dolor y tomó la decisión de no correr, avalada por una revisión médica que certificó que no está en condiciones de hacerlo.

"He pasado mala noche, después de la sprint del sábado estaba triste y también con dolor. Lo he sufrido por la noche, hoy por la mañana he ido al centro médico para decirles que no quería correr, han visto que la fractura de la costilla se había desplazado un poco y toca descanso y este parón de un mes y medio me irá bien en todos los aspectos", en referencia a las cinco semanas sin carreras, que volverán la primera semana de agosto en Silverstone, dijo en DAZN.

Marc ya admitió el sábado que "quitando la lesión, este es el peor momento de mi carrera deportiva", un sentimiento que el catalán compensa con su buen momento personal.

"Ya dije ayer que a nivel profesional es uno de mis momentos más duros. Pero lo está compensando el nivel personal, que es uno de mis mejores momentos, más tranquilo y más feliz, apoyado por mi familia, por mi hermano, por mi pareja, por todo el equipo de mi manager y todo el equipo que me rodea. Está compensando la balanza un poco y seguro que me dará fuerzas para seguir empujando y volver a Silverstone, no con más fuerza, sino a ver si podemos coger una inercia distinta".

Sobre si va a aprovechar este mes y medio para tomar decisiones sobre su futuro, se mantuvo en su discurso.

"Me doy el verano para descansar, reflexionar y para despejar mente, que irá bien. Y para empezar la segunda parte de la temporada con el mismo compromiso que esta (primera parte)", zanjó el #93.

A Alex Márquez le preguntaron si había podido hablar con su hermano Marc.

"Es mi hermano, he estado con él, es lo que hay y vendrán tiempos mejores", apuntó el de Gresini.