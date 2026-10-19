MotoGP

Por qué Alex Márquez no ha podido repetir su rendimiento en MotoGP 2025

Gresini insiste en que Alex Márquez no ha perdido velocidad, a pesar de sus problemas con las lesiones y sus resultados irregulares en MotoGP 2026.

Rachit Thukral

Publicado: 19 oct 2026, 15:29

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La actual campaña de Alex Márquez en MotoGP dista mucho de su temporada revelación del año pasado. Se esperaba que la estrella de Gresini consolidara su éxito de 2025, cuando fue subcampeón del mundo, tras recibir una moto oficial de Ducati, pero este 2026 no ha salido exactamente como él o su equipo habrían deseado.

Tras consolidarse como uno de los pilotos más regulares de la parrilla —el año pasado consiguió ser al menos segundo en 17 de las 22 carreras largas disputadas—, el español se ha visto sometido a fuertes altibajos de un gran premio a otro.

A falta de solo cinco citas de 2026, se encuentra en un distante octavo puesto de la general con 172 puntos, menos de la mitad de los que tiene su hermano mayor, Marc Márquez. La diferencia con respecto a Fabio di Giannantonio, el piloto del VR46, que compite con la misma GP26 que él y que también ha atravesado sus propias dificultades tras el parón veraniego, asciende a la considerable cifra de 73 unidades.

Pero en Gresini siguen convencidos de que el catalán de 30 años no ha perdido nada de velocidad. Por el contrario, el equipo de Faenza considera que sigue viéndose limitado por una lesión en el hombro derecho tras romperse la clavícula en el desafortunado accidente con Pedro Acosta en el Gran Premio de Catalunya.

"Sabemos que, tras años de victorias, las temporadas posteriores pueden ser difíciles —al menos a la hora de repetir los mismos resultados—", declaró a Motorsport.com Michele Masini, director del equipo Gresini. "Este año, en un momento dado, cuando habíamos encontrado una base muy buena y una velocidad muy alta, como en 2025, sufrimos una caída muy grave en Barcelona: una lesión que le dejó fuera de combate durante un par de carreras".

"Hay años en los que también hay que tener suerte para conseguir resultados y mantener la regularidad. A veces olvidamos que las lesiones forman parte del juego. Hasta ahora hemos tenido un poco de mala suerte, pero estoy realmente impresionado y contento con la velocidad de Alex, porque nunca la ha perdido".

"Tras la lesión, volvió y demostró que la velocidad seguía ahí. Es cierto que todavía no está al 100% con el hombro derecho. Para pilotar una moto de MotoGP, tienes que estar al 100 por 100. Si en este momento estás al 95%, te falta algo. Pero intentaremos sacar el máximo partido cada fin de semana para intentar conseguir buenos resultados".

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Un comienzo difícil

Alex Márquez ya partía en desventaja al inicio de la temporada, ya que la GP26 resultaba poco adecuada para su estilo de pilotaje. Esto le impedía sacar partido del último 20 por ciento del rendimiento de la moto, y la superioridad de Aprilia sobre la casa de Borgo Panigale no hacía más que agravar sus problemas. Tras las tres primeras pruebas fuera de Europa, solo había sumado unos escasos 28 puntos.

Pero cuando el campeonato regresó al viejo continente, Gresini y el #73 por fin encontraron la fórmula adecuada y pusieron fin a la racha de victorias de Aprilia con una actuación dominante en Jerez. Una racha de buen rendimiento pareció prolongarse en las siguientes pruebas, en las que el pequeño de los Márquez Alentà ganó la carrera corta de Barcelona y disputó la victoria a Pedro Acosta en la jornada dominical

Entonces, la KTM de Acosta perdió velocidad repentinamente debido a un problema eléctrico, lo que dejó a Márquez con muy poco tiempo de reacción para realizar una maniobra evasiva. Aunque logró evitar el muro tras salirse de la pista a gran velocidad, se estrelló contra el suelo con gran fuerza y se fracturó la clavícula.

Márquez se vio obligado a perderse las dos siguientes pruebas del curso, en Mugello y Balaton Park, mientras que los problemas persistentes también le obligaron a abandonar antes de tiempo en Brno, al intentar regresar. No fue hasta el GP de Países Bajos —dos rondas antes del parón veraniego— cuando pudo volver a tomar la salida en una carrera dominical.

Desde entonces, Márquez ha vivido altibajos en MotoGP, pero aún no ha alcanzado el nivel de regularidad que le convirtió en subcampeón del mundo en 2025. Con un calendario cada vez más exigente en la segunda mitad de la temporada —las últimas diez carreras son en tan solo catorce fines de semana—, el desgaste físico no ha hecho más que aumentar.

"Sigo teniendo algunas molestias en el hombro", admitió Márquez en Mandalika. "Cuando volví de la lesión, no fue tan mal, porque era una carrera, luego una semana de descanso, otra carrera, otra semana de descanso, y fue bastante fácil".

"Pero desde Misano… Ya en Austria me costó mucho. En Japón, con el vuelo [largo] y todo lo demás, me costó aún más, y aquí [en Indonesia], mucho más. Por eso estamos ahorrando un poco de energía, intentando no forzar tanto el hombro".

Errores repetidos

Álex Márquez, Gresini Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Desde su regreso, Alex Márquez también ha cometido varios errores. En el GP de Alemania, achacó su caída —cuando ocupaba una cómoda segunda posición detrás de Marc Márquez— a su propio "exceso de confianza". Del mismo modo, cuando se reanudó la temporada tras la pausa estival, fue el piloto de Ducati más rápido en Silverstone, pero echó por tierra sus opciones de subir al podio con lo que él mismo calificó como un error "inaceptable".



Más recientemente, el fin de semana de Motegi se convirtió en un auténtico desastre, ya que cometió un error cambiando marchas hasta en dos ocasiones, subiendo cuando debería haber bajado al entrar en curva, acabando por irse al suelo.

Masini subrayó que recuperarse de los reveses forma parte del reto al que se enfrenta un piloto de MotoGP a lo largo de su carrera: "Lo fundamental es que el piloto y el equipo, juntos, sean capaces de volver a empezar de cero en ocasiones", afirmó.

"A veces hay que enfrentarse a condiciones diferentes, lo que puede afectar al fin de semana. A veces, tras una caída, el piloto tiene que cambiar de mentalidad para volver a empezar y comprender lo que ha pasado. Pero también es normal que se dé un fin de semana peor durante la temporada".

Imposible alcanzar a Marc Márquez

La reciente racha de Alex Márquez refleja una tendencia más generalizada dentro del contingente de Ducati, ya que la brecha entre Marc Márquez y el resto de pilotos se ha ampliado significativamente en la segunda mitad de año. Desde que se reanudó la campaña en Silverstone, el nueve veces campeón del mundo ha acumulado la friolera de 163 puntos gracias a tres dobletes y otra victoria en la Sprint de Indonesia. Alex Márquez ha sido el segundo piloto de Ducati con más puntos en ese periodo, pero los 85 logrados suponen poco más de la mitad de la puntuación de su hermano.

Gresini, sin embargo, está convencido de que el nivel de Alex habría sido similar al de 2025, incluso en comparación con el de Marc, si hubiera estado en plena forma: "Tengo que decir que antes del fin de semana de Barcelona estaba a la altura; en algunos momentos, incluso fue más rápido que Marc", tiene claro Masini.

"Si tengo que pensar en cómo estaba antes de la lesión, debo decir que al mismo nivel que el año pasado en lo que respecta a competir con Marc. En la segunda parte [de la temporada], aún tenemos que afrontar la recuperación de esta lesión, pero es cierto que seguimos teniendo a Marc como referencia en Ducati porque algunos objetivos han cambiado para nosotros durante esta temporada. Pero nos gustaría seguir esforzándonos, porque tenemos que alcanzar algunos objetivos, tanto en el Mundial de Pilotos como en el de Equipos".

Álex Márquez, Gresini Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

A pesar de la irregularidad y de los errores evitables, Alex Márquez ha logrado algunas actuaciones sólidas mientras se recuperaba de su dolencia. En la carrera corta de Aragón, consiguió un meritorio segundo puesto, mientras que también planteó un desafío de última hora a Marc Márquez por la victoria en el GP de San Marino, aunque el #93 lo tenía bien controlado.

Teniendo en cuenta las dificultades a las que también se han enfrentado Di Giannantonio y Pecco Bagnaia con la GP26, el #73 sigue obteniendo resultados respetables, aunque la distancia con respecto a los primeros sigue siendo demasiado grande para un piloto de su calibre.

Mientras Alex Márquez se prepara para poner punto y final a una etapa de cuatro años con el equipo Gresini, la escuadra italiana está decidida a terminar la temporada por todo lo alto. El español se ha reconstruido en la escudería tras una etapa complicada en Honda, y ahora está listo para un asiento de fábrica, con KTM.

Masini sigue convencido de que la velocidad innata de Álex no ha desaparecido y cree que su determinación por recuperarse aún puede dar frutos en las últimas carreras: "Valoro su fortaleza y su determinación para volver al máximo nivel, al más alto posible", afirmó.

"Sigue haciendo todo lo necesario para recuperarse tras cada sesión, tras cada carrera. Es cierto que estas carreras consecutivas no nos ayudan mucho, pero él sigue buscando la forma de ser rápido, y está funcionando. Intentaremos sacar el máximo partido a cada fin de semana para intentar conseguir buenos resultados. Estoy muy orgulloso de él. Nos quedan las últimas carreras [de la temporada] para darlo todo con este equipo y lograr muchos buenos resultados", cerró.

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