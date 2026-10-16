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En Gresini no temen que las MotoGP de 850cc aumenten la brecha entre equipos oficiales y satélites

Según Gresini, el cambio radical que se producirá en MotoGP en 2027 no supondrá un perjuicio para los equipos satélites.

Rachit Thukral

Publicado: 16 oct 2026, 16:04

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El equipo Gresini confía en que el orden competitivo entre los equipos oficiales y los satélites se mantenga "más o menos" sin cambios en 2027, cuando MotoGP entre en su nueva era de 850cc.

El campeonato se prepara para la mayor reforma técnica de su historia reciente de cara al año que viene, con una reducción de la cilindrada, límites más estrictos en materia de aerodinámica y la prohibición de los dispositivos de altura. El cambio de los neumáticos Michelin a los Pirelli aumentará aún más la complejidad, lo que supondrá un cambio generacional completo en el paquete técnico.

Dada la magnitud de los cambios, cualquier dato recopilado en los test en pista será valioso para comprender las nuevas motos y sacarles el máximo rendimiento. Algunos fabricantes comenzaron a probar sus motos de 850cc ya en diciembre del año pasado, antes de intensificar el trabajo de desarrollo en los últimos meses.

Si bien el nuevo reglamento supone un gran reto para los propios fabricantes, sus equipos satélite también se enfrentan a la difícil tarea de familiarizarse con las nuevas motos y los neumáticos lo antes posible.

Dado que todas los ensayos privados y el test oficial de Brno del pasado mes de junio estaban restringidos a los propios fabricantes, las escuderías satélite tuvieron que esperar hasta una prueba en Spielberg, en septiembre, para poder probar las nuevas máquinas equipadas con neumáticos Pirelli.

Sin embargo, Gresini, satélite de Ducati, ha desestimado las preocupaciones sobre la posibilidad de que la nueva normativa deje a estas estructuras en desventaja, y su team manager, Michele Masini, ha afirmado que incluso podrían obtener una ventaja inicial sobre los equipos de fábrica, gracias a su conocimiento de los nuevos compuestos.

"Creo que el nivel podría ser más o menos el mismo que ahora", declaró Masini a Motorsport.com. "En cuanto al rendimiento, será fundamental comprender de inmediato los neumáticos Pirelli. Una de las cosas más importantes en una carrera es gestionar los neumáticos, dependiendo de la moto que se pilote".

"En este caso, los equipos satélite también pueden rendir mejor que algunos equipos de fábrica. Si se comprende de inmediato cómo funcionan y cómo gestionarlos, podría ser de gran ayuda, sobre todo en las dos primeras carreras de 2027".

Michele Masini, director del equipo Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Aunque un cambio normativo tan importante podría aumentar la dependencia de los equipos satélite respecto a sus fabricantes asociados, Gresini afirma que seguirá recibiendo el mismo nivel de apoyo técnico por parte de la casa de Borgo Panigale.

"Creo que el apoyo nunca cambia. No hay que cambiarlo porque, al fin y al cabo, trabajamos juntos sin descanso cada día de cada fin de semana de carrera", afirmó Masini. "Tengo plena confianza en que Ducati pondrá en pista un paquete muy bueno para los pilotos. Pero, como he dicho, la colaboración seguirá siendo la misma. Por supuesto, el carácter de la moto cambiará. También dependerá del carácter de los neumáticos Pirelli".

Dado que la nueva normativa supondrá, en la práctica, un reinicio de la competición, Masini ve este cambio como una gran oportunidad para Gresini, que ha ganado una carrera larga cada año desde que se separó de Aprilia, hace cinco campañas.

"Estoy muy ilusionado con ello", afirmó. "Porque cada vez que cambia el reglamento, tienes la posibilidad de intentar trabajar. Y si eres inteligente, quizá consigas resolver algunos problemas antes que los demás y tal vez podamos sacar partido de ello en las dos primeras carreras".

Gresini está considerado como el equipo más 'independiente' de la parrilla, en un momento en el que los fabricantes de MotoGP colaboran cada vez más estrechamente con sus estructuras satélite. Actualmente, la escudería italiana cuenta con una GP26 pilotada por Alex Márquez, mientras que su compañero de equipo, Fermín Aldeguer, compite con la GP25 del año pasado.

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Todos los equipos satélite tienen sus propios acuerdos con los fabricantes en cuanto al suministro de material, y esos contratos regulan las especificaciones de la moto que reciben y la frecuencia con la que ésta se actualiza. La diferencia de rendimiento entre una máquina con especificaciones actuales y una moto de un año de antigüedad puede variar según el fabricante, y de una temporada a otra.

Cuando comience la temporada 2027 de MotoGP, todos los equipos utilizarán motos construidas según el nuevo reglamento. Sin embargo, las escuadras de fábrica podrían seguir obteniendo ventaja si reciben actualizaciones antes que sus equipos satélites a medida que avance el desarrollo.

Después de que Gresini probara la GP27 por primera vez en el Red Bull Ring el mes pasado, Masini afirmó que los equipos tendrán que esperar al primer test de pretemporada en Sepang, en febrero, para probar la versión definitiva de los nuevos compuestos de Pirelli para MotoGP.

"Probamos la Ducati de 850cc junto al equipo de Fermín Aldeguer [en el box]. Fue solo un primer contacto con la moto y un primer contacto con los neumáticos", explicó. "Es cierto que Pirelli sigue desarrollando las gomas que traerá para el año que viene. Por el momento, han hecho un buen trabajo para llegar lo más preparados [que han podido] al primer test, en Sepang. Pero tenemos que esperar hasta Malasia".

"Espero que el test de postemporada tras el GP de Valencia [martes 1 de diciembre] resulte útil, porque tenemos que tener en cuenta las condiciones meteorológicas, que nunca se saben. Pero la situación real la tendremos cuando estemos en los ensayos de Sepang y Buriram el año que viene", cerró.

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