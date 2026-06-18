Alex Márquez: "Un accidente como el mío, o lo aceptas o te retiras. Yo lo he aceptado"

El 17 de mayo Alex Márquez sufrió un impacto contra la moto de Pedro Acosta durante la carrera del GP de Catalunya de MotoGP, un accidente que dejó helados y mudos a todos los que estábamos en Montmeló y a los que lo seguían desde su casa, un accidente que hizo pensar lo peor. Por suerte, el corredor de Gresini salió muy bien parado de la terrorífica caída, con una fractura de clavícula y un fuerte golpe en el cuello, dos lesiones de las que ya se ha recuperado tras cuatro semanas de dura rehabilitación.

"Estoy aquí, no al cien por cien, evidentemente, pero para mi estar aquí me hace muy feliz, era importante volver a venir al circuito y sentirme piloto otra vez. No es fácil ver las carreras desde casa, solo las miraba porque estaba Marc (Márquez) si no, no las hubiera mirado" dijo Alex este jueves en la previa del GP de la República Checa.

"Ha sido un proceso un poco más largo de lo que me hubiera gustado, pero es verdad que la caída fue fuerte y se tuvieron que respetar muchos tiempos en los que no podía hacer prácticamente nada. He mejorado mucho en las últimas semanas y ahora a ver cómo me siento cuando mañana me suba a la moto. Hay que ir sesión a sesión y se realista en todo momento".

Volviendo al accidente de Barcelona, la imagen quedará para la historia como una de las más terribles.

El accidente de Alex Márquez, de Gresini Racing y Pedro Acosta, de Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Es una situación que puedes ignorarla, pero entonces no la aceptas. Lo que ho hice es afrontarla y tratar de entenderla. Desde el primer momento pedí verla, pasó lo que pasó, y no tengo ningún problema en verla, no me crea ningún trauma. Es parte de este deporte, es mi pasión, es lo que me gusta y acepto tener esos riesgos, poco pasa por todo el riesgo que hay en pista".

Todo los pilotos han tenido accidentes y han vuelto a pista, pero tras una caída como aquella, ahora Alex debe volver a subirse a una moto, una sensación que puede ser diferente.

"No lo sé, por eso también estoy aquí. No he venido para ver solo si fisicamente estoy recuperado, también si mentalmente estoy bien. Me lo quiero tomar todo con calma, 'poc a poc i bona lletra', como se dice en catalán (poco a poco y buena letra), y ser realista. Ahí veremos, pero creo que no voy a tener ningún problema a nivel mental, pero es verdad que volver a rodar a 200 con una MotoGP es importante para mi cabeza".

Para Alex no cambia nada el hecho de que el accidente no fuera culpa suya en absoluto.

"No me hace afrontar las cosas de forma diferente. Es cierto que, a veces, cuando el error es tuyo, sabes que la has 'cagado' y es lo que hay. Cuando es algo externo, como esta vez, te puede crear más trauma, inseguridad a ver qué va a pasar cuando tengas una moto rodando delante. Eso es lo que hay que entender ahora. O lo aceptas o te retiras, eso es así. Yo lo acepto y por eso estoy aquí. La gente dice que una moto no se puede parar, las motos van apretadas al milímetro y un problema eléctrico puede pasar en cualquier momento y hay que aceptarlo. Desde la tele nos olvidados de todos los riesgos que hay en las carreras", zanjó el de Cervera.