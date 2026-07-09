Dirección de Carrera sanciona a Zarco por el accidente que causó su grave lesión en Barcelona

El Panel de Comisarios de la FIM hizo pública la sanción de doble 'long lap' que deberá cumplir el francés Johann Zarco cuando reaparezca de su largo periodo de baja por lesión, algo que, en principio, podría suceder durante el mes de septiembre, dijo el equipo LCR-Honda.

Según el comunicado de la Federación Internacional, Zarco "provocó un accidente en el que se vieron involucrados los pilotos #10 Luca Marini y #63 Peco Bagania. Esto contraviene las instrucciones específicas dadas a los competidores y equipos de MotoGP. Por lo tanto, constituye una infracción del artículo 1.21.2 del Reglamento del Campeonato Mundial de MotoGP de la FIM".

"Por los motivos expuestos, el Panel de Comisarios de MotoGP de la FIM ha impuesto una penalización de doble vuelta larga. La penalización que deberá cumplirse en la siguiente carrera de Gran Premio del Campeonato", siempre y cuando el francés tome parte, o en la primera en la que pueda competir.

"De acuerdo con los protocolos de sanciones emitidos a los equipos, esta acción se consideró un incidente de tipo MGP-CC5: Inicio de la carrera/primera vuelta. Acciones que crean una situación peligrosa para varios pilotos y/o que provocan un accidente. Al ser la primera infracción de la temporada, la sanción apropiada en este caso es una doble vuelta larga", puntualizan.

Según ha podido saber Motorsport.com, los comisarios de la FIM, tras revisar detenidamente las imágenes del accidente, esperaron a que Zarco avanzara en su recuperación. Posteriormente, tras anunciar LCR el pasado 3 de julio, que el corredor francés no pasará por el quirófano por su lesión en la rodilla y que se espera una reparición en septiembre, mantuvieron una conferencia telemática con él corredor, con el que estuvieron comentando el accidente a través del vídeo.

Una vez concluído todo el proceso, la sanción se ha hecho pública el día antes del siguiente gran premio del calendario, que es el de Alemania que se celebra este fin de semana.

Zarco no está en Sachsenring, y si todo va bien se espera que pueda reaparecer en Aragón el último fin de semana de agosto, en la situación más optimista, o en una de las dos carreras de septiembre, ya sea el GP de San Marino, el día 13, o en Austria la semana siguiente, antes de que el campeonato afronte la parte asíatica del curso, que arrancará en Japón el primer fin de semana de octubre.

Desde la lesión en Barcelona el pasado 17 de mayo, Cal Crutchlow ha sustituito a Zarco en los grandes premios de Italia, Hungría, República Checa, Assen y este fin de semana, Alemania. También se espera que el británico dispute su carrera de casa en Silverstone en 9 de agosto.