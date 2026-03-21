Alex Márquez: "En dos curvas hacía dos horas que no llovía y había un charco aún"

Alex Márquez salvó sin mayores problemas una jornada fácil de complicarse para los pilotos de MotoGP, como le pasó al ganador del GP de Tailandia, Marco Bezzecchi, que tendrá que pasar por la Q1 tras ser vigésimo este viernes en la Práctica de Brasil. Tras una FP1 retrasada y pasada por agua, los corredores de la categoría reina esperaban un segundo entreno en condiciones de seco, pero les duró media hora, lo justo para que el líquido elemento volviera a arreciar con fuerza sobre Goiania.

Así, solamente valieron los tiempos que se marcaron en la primera mitad del entreno para determinar el pase a la Q2. Y en ese tramo, el pequeño de los Márquez Alentà fue el sexto mejor, con un crono de 1:21.795, a medio segundo de la cabeza. Sin embargo, el de Gresini reconoció que este viernes no fue una jornada para sacar conclusiones, sino todo lo contrario.

"Ninguna conclusión. Ese sería el resumen del día. Creo que todo el mundo que tenga una conclusión, o que diga que tiene claro qué hacer mañana, engaña. Todos iremos, no a ciegas, pero casi. Es ahí donde tendremos que estar atentos, sobre todo con los parches de humedad", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Pienso que es un circuito muy bonito, ojalá mañana tengamos ya todo normal para poder, de alguna manera, sacar más conclusiones y poder disfrutar de esta pista. Como digo, es muy bonita, pero con parches así no puedes disfrutar", siguió.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Posteriormente, Alex Márquez valoró la actuación de Fermín Aldeguer, también dentro de la Q2 en su retorno de lesión: "Yo no tenía ninguna duda de que estaría ahí. Más con las condiciones que había hoy, que a él se le dan muy bien. Si hubiera estado seco, que venimos todos rodados en esas condiciones, es ahí donde a lo mejor le hubiera costado un poco más. Él es mucho de instinto, viene de entrenar con una Panigale. Él ya de inicio, en la primera tanda, tiene esa facilidad [para ir rápido]. Es un poco la inocencia de no pensar mucho. Eso te ayuda en estos casos, cuando llegas a circuitos así, nuevos, o hay estas condiciones. Me alegro mucho por él, porque está currando, se está recuperando aún"

De cara al sábado, el #73 piensa que será cuestión casi que de suerte, habida cuenta de la ausencia de datos en este momento: "Creo que mañana será un tema instinto. Todo el mundo un poco tirará una moneda al aire y mañana dirá, 'vale, algunos irán con la blanda, otros con la media, otros con la dura delantera. Es ahí donde tienes que fiarte de los datos o las sensaciones que puedas tener en otros circuitos. Ojalá mañana por la mañana esté seco y tengamos una cronometrada totalmente normal para sacar más conclusiones. Pero si no, será una jornada difícil".

Por último, el bicampeón del mundo explicó por qué la pista brasileña presenta algunos problemas de secado: "El problema es que en cada curva hay una zona húmeda. O sea, no es que haya solo un sector, que a veces lo ves. No, es que todo el trazado tiene parches. Por ejemplo, en las curvas 6-7, hacía dos horas que no llovía y había un charco aún. Ahí es donde no es del todo normal", cerró.