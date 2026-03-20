Márquez: "Es una pista nueva y en condiciones delicadas; este es mi punto fuerte"

Goiania (Enviado Especial).- Como ocurre en cada gran premio, el de Ducati amaneció el jueves con un discurso de perfil bajo incorporado. Dijo que aquella altísima capacidad de adaptación que siempre le caracterizó, y que le permitió ir por delante del resto en casi toda su trayectoria en el Mundial, había menguado por eso de hacerse mayor, por haber acumulado una experiencia que juega en contra de la inconsciencia. Un día bastó para que todo el ‘paddock’ se convenciera de que Marc Márquez sigue teniendo el colmillo igual de afilado que siempre, al igual que es cualidad camaleónica de adaptarse mejor que nadie al medio que le rodea.

Con el asfalto en las peores condiciones posibles, ni seco del todo pero tampoco mojado como para recurrir a las gomas de agua, el #93 aprovechó los primeros 20 minutos del entrenamiento, sin lluvia, para proporcionarse el acceso directo a la segunda criba de la cronometrada (Q2), en el octavo giro de los 17 que dio en total. Su tiempo fue una décima más lento que el de Johann Zarco, uno de los corredores más competitivos con la pista mojada, como quedó claro en su último triunfo, el año pasado, en Le Mans.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Fue un día de improvisación, tanto por ser una pista nueva como por las condiciones que nos encontramos; y esas circunstancias son mi punto fuerte. Por eso salió un buen día", resumió Márquez, que hizo un análisis pormenorizado del trazado, que dividió en dos zonas claramente distintas: "Esta pista necesita de dos estilos de pilotaje distintos. El sector 1 es de fluir, tipo Montmeló o Malasia, circuitos que se me dan mal. Y luego hay los sectores 2 y 3, más técnicos, en los que tienes que ser más preciso".

Márquez cumplió de sobras con el expediente, en una jornada positiva que tuvo su miga, sobre todo porque un error, en un trazado tan rápido, especialmente en el primer sector, podría conllevarle unas consecuencias catastróficas, habida cuenta de lo frágil que tiene la zona del hombro derecho. "Físicamente me encontré bien, porque fue un día ‘light’ debido al agua. Me sentí bien, muy sólido encima de la moto, mientras que esa sensación, en Tailandia, era de debilidad", reconoció el catalán, que recalcó la necesidad de ir con mucho cuidado, sobre todo en el primer sector, para evitar una eventual caída. "Prefiero una carrera en mojado que en las condiciones de por la tarde. El riesgo de hacerse daño es muy alto, sobre todo en ese primer sector, en el que se va muy deprisa", concluyó el español, que sigue en busca de su triunfo número 100 en el campeonato.